Над Минском сбили беспилотник
Минобороны Белоруссии сообщило об уничтожении силами ПВО БПЛА ночью в Минске
Дежурные силы ПВО сбили над Минском беспилотник. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
Системы ПВО засекли БПЛА около 2 часов ночи. Дрон упал на улице Матусевича дом № 72.
В результате произошедшего никто не пострадал. Откуда именно в Белоруссию прилетел дрон, ведомство не уточнило. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что ситуация находится на контроле у лидера государства Александра Лукашенко.
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