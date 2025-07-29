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Над Минском сбили беспилотник

Минобороны Белоруссии сообщило об уничтожении силами ПВО БПЛА ночью в Минске
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные силы ПВО сбили над Минском беспилотник. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.



Системы ПВО засекли БПЛА около 2 часов ночи. Дрон упал на улице Матусевича дом № 72.




В результате произошедшего никто не пострадал. Откуда именно в Белоруссию прилетел дрон, ведомство не уточнило. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что ситуация находится на контроле у лидера государства Александра Лукашенко.

Екатерина Коршунова

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