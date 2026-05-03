В российском регионе загорелись две дачи

В Тверской области загорелись две дачи и семь строений

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Максатихинском округе Тверской области произошёл пожар, в результате которого сгорели два дачных дома и семь заброшенных строений. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня на другие жилые дома и лесной массив.





Инцидент случился в поселке Андрианиха. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели два дачных дома и семь нежилых построек. Из-за сильного ветра, отсутствия водоисточников и плотной застройки существовал риск дальнейшего распространения огня, отметили в ведомстве.



Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС, которым предстоит установить точную причину пожара.



Глава Тверской области Виталий Королев в «Макс» уточнил, что, по предварительным данным, огонь начался в одном из нежилых строений. Он подчеркнул, что в дачных домах по счастливой случайности никого не было.



