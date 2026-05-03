Появились подробности о пожаре в Кашире
Пожар на складе в Кашире полностью потушили
Пожар на складе в подмосковной Кашире полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Всего в ликвидации ЧП задействовали 61 человека и 19 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Точные причина и обстоятельства произошедшего пока выясняются.
Напомним, тревожный сигнал с улицы Строительной поступил в 05:15 по московскому времени. Возгорание началось на кровле здания. Сначала его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, но потом огонь быстро распространился.
Ранее сообщалось, что в Саратове при пожаре в частном доме пострадали четыре человека, включая троих детей.
