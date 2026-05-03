Достижения.рф

Появились подробности о пожаре в Кашире

Пожар на складе в Кашире полностью потушили
Фото: iStock/DmyTo

Пожар на складе в подмосковной Кашире полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.



Всего в ликвидации ЧП задействовали 61 человека и 19 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Точные причина и обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Напомним, тревожный сигнал с улицы Строительной поступил в 05:15 по московскому времени. Возгорание началось на кровле здания. Сначала его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, но потом огонь быстро распространился.

Ранее сообщалось, что в Саратове при пожаре в частном доме пострадали четыре человека, включая троих детей.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0