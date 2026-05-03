Трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Саратове
В Саратове при пожаре в частном доме пострадали четыре человека, включая троих детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем канале в мессенджере Max.
Тревожный сигнал поступил вечером 2 мая в 20:24. Сотрудники ведомства выяснили, что на 4-м Черемуховом проезде загорелся частный дом.
Ожоги получил 35-летний хозяин и его пятилетняя дочка. Их доставили в ожоговый центр. Еще двух девочек четырех и двух лет госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Его тушили три бригады спасателей. В настоящий момент на месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
В прокуратуре региона начали свою проверку. Там отметили, что причиной пожара стало возгорание электрогенератора.
