«Он угрожает мне»: Убитая в Турции россиянка жаловалась на своего любовника

Фото: istock / cyano66
Убитая в Турции гражданка РФ жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы. Об этом сообщает турецкая газета Sabah, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Вечером 28 ноября в турецком городе Бодрум были найдены тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Их хладнокровно убили, выстрелив из ружья. Затем тела завернули в простыни и выбросили у дороги за пределами города. Главным подозреваемым стал любовник и бывший супруг женщины Андрей Кушлевич, который разыскивается в РФ.
«Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей», — сообщает издание.
Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана пытался убить главу отдела по вопросам миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, кто мог похитить 8-летнюю девочку в Калужской области
В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребра
Алина Юрчак