В Ростове-на-Дону прокурора арестовали за избиение росгвардейца

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Суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест на 2 месяца прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, который подозревается в избиении офицера Росгвардии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов.
«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по 23.02.2024 включительно», — сказано в сообщении.До этого стало известно, что 22 декабря, подозреваемый избил росгвардейца. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, несколько переломов и ушибов.
Ранее сообщалось, что главу предприятия по производству антиковидной вакцины «Конвасэл» арестовали. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак