В Ростовской области пожар на Шахтинском полиэфирном заводе

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В Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод. Об этом сообщает издание «161» со ссылкой на МЧС.
Сообщается, что на данный момент власти не прокомментировали произошедшее. Пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек послужило причиной возгорания.
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