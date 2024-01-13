Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара

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Сотрудник склада маркетплейса Wildberries в Шушарах рассказал, что возгорание началось в первом блоке помещения. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Он отметил, что во время эвакуации сотрудников началась давка, люди сильно паниковали.
По его словам, он скорая помощь подъехала к горящему складу, однако он не видел, были ли пострадавшие.
Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.
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«Началась паника, все стали выбегать, началась дикая давка, люди падали, плакали, кто-то даже прыгал со второго этажа на лестнице. Всего две пожарные машины, но они были бессильны», — приводит слова сотрудника «Газета.Ru».
Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.
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Екатерина Коршунова