В Рязани сгорел дом Циолковского — видео

Фото: istockphoto/photovs
Ночью 30 июня в Рязани сгорел дом основоположника практической космонавтики Константина Циолковского. Об этом сообщила журналистка Анна Герцовская.
В своём телеграм-канале она написала, что ехала в машине с коллегой из другого города, когда заметила пылающий дом. Тот удивился факту, что горит дом великого учёного.
Сообщение на пульт дежурного по городу поступило в 5:30 утра. Сотрудники пожарно-спасательной службы МЧС прибыли на место возгорания через несколько минут. Уже в 5:40 пожар был потушен. В тушении огня участвовали 15 человек личного состава и пять единиц специальной техники. Жертв и пострадавших нет.
Читайте также:
Перед Пасхой в Киевской области полностью сгорел храм УПЦ
На «СКА Арене» в Петербурге произошел пожар в 225 квадратных метров
Пожар вспыхнул в «Театре Сатиры» в Москве
«В Рязани люди слишком заняты, ну никак нет времени заниматься народным достоянием», — с грустью ответила ему журналистка.
Сообщение на пульт дежурного по городу поступило в 5:30 утра. Сотрудники пожарно-спасательной службы МЧС прибыли на место возгорания через несколько минут. Уже в 5:40 пожар был потушен. В тушении огня участвовали 15 человек личного состава и пять единиц специальной техники. Жертв и пострадавших нет.
Читайте также:
Перед Пасхой в Киевской области полностью сгорел храм УПЦ
На «СКА Арене» в Петербурге произошел пожар в 225 квадратных метров
Пожар вспыхнул в «Театре Сатиры» в Москве
Александр Бойцов