На «СКА Арене» в Петербурге произошел пожар в 225 квадратных метров

Фото РИА Новости/Павел Бедняков
Пожар площадью около 225 квадратных метров произошел на «СКА Арене» в Северной столице минувшей ночью. Об этом сообщает портал 78.ru. Известно, что в результате инцидента частично пострадала трибуна, а также поверхность арены и щиты с рекламой. Сумма ущерба пока неизвестна. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.
До этого сообщалось о пожаре на Гусарской улице Петербурга. При возгорании обрушилась кровля офиса. Людей эвакуировали, пострадавших нет, обстоятельства устанавливаются. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Известно, что офис находится на территории асфальтобетонного завода.
Кроме того, в ГУ МЧС по Петербургу сообщали о пожаре площадью десять квадратных метров в трехкомнатной квартире на Гаванской улице города.
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