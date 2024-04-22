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В Саратове автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта

22 апреля 2024, 17:25
Фото: istockphoto/Anton Novikov

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Саратове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей и городского автобуса. В результате серьёзные травмы получили четыре человека.


Днём 22 апреля неподалёку от остановки общественного транспорта на Проспекте 50 лет Октября произошла авария. Столкнулись три легковых автомобиля и городской маршрутный автобус. Водитель машины «Лада Веста» после удара не справился с управлением, и автомобиль на скорости влетел в остановку, полную людей.

В результате массового ДТП травмы получили водители двух машин, а также две женщины, находившиеся на остановке. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их состояние характеризуется как средней тяжести. Все подробности и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции. Дело находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

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Мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство
22 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/J Brarymi

Выходец из ближнего зарубежья утверждает, что угодил в сексуальное рабство, пишет телеграм-канал «Baza». По информации портала, бывшая возлюбленная Ботиржона заставляла вступать его в половую связь с ней, но так как последовал отказ, она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.
Девушка рассказала правоохранителям, что вместе с подругой и Ботиржоном она распивала спиртные напитки, после чего мужчина изнасиловал ее.
Мигрант рассказал свою версию произошедшего и заявил, что его бывшая возлюбленная злоупотребляла алкоголем, и однажды заявила, что в случае отказа от интима с ней, она обратиться в полицию с заявлением о насилии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Ветеран ФСБ рассказал о том, какие уроки важно извлечь из теракта в «Крокусе»
Ветеран ФСБ Шадриков: Надо начинать учить людей, как вести себя в экстренных ситуациях
22 апреля 2024, 17:11

Фото: Telegram-канал Ильи Шадрикова

Теракт в «Крокус Сити Холле» должен научить россиян тому, что всегда нужно оставаться настороже. Об этом в эфире «Радио 1» заявил директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», ветеран подразделения «Альфа», центра специального назначения ФСБ России, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Илья Шадриков.
«Надо быть всегда настороже. Особенно, когда идет специальная военная операция, и ты еще не знаешь, откуда может "сюрприз" прилететь, особенно когда бываете в скоплении людей на массовых мероприятиях. Ну и в принципе даже если идет мирная жизнь, в любом случае надо быть всегда начеку. Особенно обращать внимание на потусторонние предметы, которые лежат отдельно. Потому что задача терроризма, в первую очередь, посеять хаос», — заявил Шадриков.
По мнению депутата, террористы всегда пользуется тем, что население расслабленно и никто ничего не ожидает. Другим немаловажным фактором Шадриков считает наличие оружия и сотрудников безопасности на массовых мероприятия. При этом он отметил, что на ношение оружия должно быть соответствующее разрешение.

«Делать, как в Америке, где каждый может носить оружие, тоже неправильно. В любом случае, безопасность на массовых мероприятиях должны обеспечивать, в моем понимании, именно те структуры, которые имеют право дать отпор на полном юридическом основании. Потому что у нас закон об оружии тоже гласит, что если ты неправильно применишь оружие при нападении, ты будешь еще и виноват. И попробуй еще в суде докажи, что тебя хотели убить. Понимаете? Такая палка в двух концах. Ну, это я говорю уже больше такие бытовые моменты. А если брать глобально, еще раз повторюсь, то охрана должна осуществляться именно непосредственно боевым оружием», — отметил Шадриков.
По его словам, вскоре после трагедии власти Красногорска организовали для учеников в школах раз в неделю специальные уроки мужества, в рамках которых детям рассказывали о том, как именно необходимо действовать в подобных экстренных ситуациях. По мнению депутата такие занятия должны проходить на регулярной основе в том числе в виде довоенной подготовки и патриотических уроков.

«И самое главное, видите, тут же еще была ситуация, что большинство запаниковали и бежали кто куда. И чтобы такого не происходило, чтобы человек мог трезво оценивать ситуацию, важно проходить специальные тренировки. И это я сейчас говорю даже не о боевых действиях, а каких-то психологических моментах. Кстати, занятия спортом в этом тоже неплохо помогают», — заявил ветеран подразделения «Альфа».
В финале разговора он напомнил слова президента России, который неоднократно призывал граждан не полагаться на традиционный русский «авось», а стараться сохранять бдительность и контролировать окружающую обстановку.

«То есть, не должно быть такого, что пройдет полгода и все расслабились. Важно не забывать о трагедии и что-то делать в этом направлении, внедрять в головы людей правила, как себя вести в экстренных ситуациях», — отметил Шадриков.
Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали. Суд арестовал более десяти подозреваемых, включая четверых непосредственных участников теракта.

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В подмосковном Дмитрове соседи спасли из пожара женщину и кошку
22 апреля 2024, 16:11

Фото: istockphoto / photovs

В Дмитрове жители дома помогли женщине и её кошке выбраться из горящей квартиры. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.
В Дмитрове местные жители услышали крики о помощи женщины, которая не могла выбраться из горящей квартиры.

«Очевидцы растянули под окнами плед, чтобы их соседка могла прыгнуть с четвёртого этажа. Они начали проводить «спасательную операцию» ещё до приезда пожарных. Сначала вниз полетела кошка, потом сама хозяйка квадратных метров», — подчеркнули в сообщении.

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар и доставили пострадавшую в медучреждение.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщина находится в больнице с возможным переломом позвоночника, так как при падении ударилась об землю.

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#подмосковье
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Тело водителя утонувшей машины с бойцами СВО нашли в реке
22 апреля 2024, 15:22

Фото: istockphoto/FotoDuets

В реке Дон в Воронежской области нашли тело водителя, который был за рулём автомобиля, в котором ехали участники специальной военной операции. Машина затонула в начале апреля.
Как сообщили в своём официальном телеграм-канале сотрудники регионального Следственного управления СК России, тело человека без признаков жизни было обнаружено в реке в районе села Красногоровка Богучарского района. При себе у покойного были документы, удостоверяющие личность. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкие последствия.

Трагедия произошла в начале апреля. Автомобиль, в котором бойцы, участвовавшие в СВО, ехали к родственникам в Чувашию, утонул в реке. Всего в машине было три человека. Поиски двоих пассажиров тогда заняли пять дней. Тело водителя было найдено только сейчас.

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Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки арестовали на два месяца
22 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве мотоциклиста на парковке в Москве, был арестован на два месяца по решению Замоскворецкого суда столицы, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Аббасова Шахина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
На заседании Аббасов заявил, что не имел намерения убивать москвича, «но так вышло». 21-летний молодой человек отказался признавать свою вину в умышленном убийстве и попросил не привлекать своих родственников к уголовной ответственности. Однако следствие утверждает, что отец Аббасова пытался уладить дело, договорившись с родственниками погибшего.

Напомним, 17 апреля Аббасов припарковал машину у подъезда дома на улице Краснодарской в Люблино, заблокировав проезд. Ему сделал замечание 25-летний молодой человек. Возник конфликт, в результате которого сделавший замечание получил ножевое ранение. Он скончался в больнице.

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#ранение
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Шахин Аббасов случайно зарезал москвича-байкера
Шахин Аббасов на суде заявил, что случайно зарезал москвича-байкера
22 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/tiero

21-летний Шахин Аббасов на суде заявил, что случайно зарезал москвича-байкера. Об этом сообщает Telegram-канал shot.
Он попросил отправить его под домашний арест, а не в СИЗО. И пообещал, что скрываться больше не будет.

Отмечается, что Шахин Аббасов отказался признавать вину в намеренном убийстве. Он потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности. Подсудимый попросил не наказывать его братьев, которые помогали ему в бегах. Уверяет, что родственники сами хотели сдать его полиции, но он умолял их этого не делать.

«Я сожалею. Я виноват в этом один. Остальные не были в курсе», — сказал он.

Напомним, что 21-летний Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда дома в Москве. Это не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который сделал водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. Молодой человек скончался от полученных травм в больнице.

Мама убитого рассказала, что этим летом ее сын и его девушка хотели жениться, а через пару лет родить детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#мигрант
#автомобиль
#сизо
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Российская волейболистка Михайлина умерла в 21 год
«МК»: волейболистка Михайлина покончила с собой на 22-м году жизни в Москве
22 апреля 2024, 14:15

Фото: iStock/andriano_cz

Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина скончалась на 22-м году жизни.
Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

По данным «МК», 21-летняя спортсменка покончила с собой. Девушку нашли накануне вечером у общежития на юго-востоке Москве. Врачам не удалось ее спасти.

Михайлина профессионально занималась волейболом. В 2018 году она выиграла первенство РФ среди девушек до 17 лет.

В 2019 году она завоевала бронзу на Спартакиаде для учащихся. Выступала за клубы «Динамо-Водный Стадион», «Заречье».

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#москва
#спорт
#волейбол
#смерть
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Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением мигрантами Героя России
22 апреля 2024, 13:59

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с дракой между мигрантами и жителем подмосковной деревни Вырубово. Появилась информация, что иностранцы переехали на тракторе, а затем избили мужчину, являющегося Героем России.
Пока виновные к ответственности не привлечены, сообщается на сайте ведомства. О случившемся стало известно из публикаций в местных телеграм-каналах. Сообщается, что в деревне Вырубово Московской области возник конфликт мигрантов и одного из местных активистов по поводу незаконного хостела, расположенного в населённом пункте.

Уроженцы Средней Азии после потасовки переехали на тракторе, а затем избили мужчину, награждённого Золотой Звездой Героя России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту данного инцидента и представить ему доклад.

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#мигранты
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Крупный пожар в Подмосковье
В Сергиевом Посаде загорелось здание хлебокомбината
22 апреля 2024, 13:53

Фото: iStock/sarawutk

В Сергиевом Посаде загорелось здание хлебокомбината. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что загорелась крыша строящегося здания на территории хлебокомбината. Со слов сотрудников предприятия и жителей ближайших домов, в этом здании жили и работали мигранты.

Пожар был полностью ликвидирован. Обгорела только кровля. Сейчас спасатели обследуют здание. По предварительным данным пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани. Тушение пожара было усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.

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