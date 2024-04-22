В Саратове автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта

Фото: istockphoto/Anton Novikov
В Саратове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей и городского автобуса. В результате серьёзные травмы получили четыре человека.
Днём 22 апреля неподалёку от остановки общественного транспорта на Проспекте 50 лет Октября произошла авария. Столкнулись три легковых автомобиля и городской маршрутный автобус. Водитель машины «Лада Веста» после удара не справился с управлением, и автомобиль на скорости влетел в остановку, полную людей.
В результате массового ДТП травмы получили водители двух машин, а также две женщины, находившиеся на остановке. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их состояние характеризуется как средней тяжести. Все подробности и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции. Дело находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.
Читайте также:
В российском регионе шесть человек погибли в результате ДТП
Выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП
Александр Бойцов