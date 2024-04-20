Выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье

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Число пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика в подмосковном Щёлкове возросло до 15 человек. Об этом региональная прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что среди пострадавших водитель и пассажиры микроавтобуса. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также появились подробности аварии. В прокуратуре указали на то, что автобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком.
Ранее в УМВД России по Московской области сообщили, что в районе 16:50 на автодороге М-7 «Волга» произошла авария. Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком. Тогда сообщалось о десяти пострадавших.
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