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Выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье

До 15 человек выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Щёлково
20 апреля 2024, 21:31
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика в подмосковном Щёлкове возросло до 15 человек. Об этом региональная прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.

Отмечается, что среди пострадавших водитель и пассажиры микроавтобуса. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также появились подробности аварии. В прокуратуре указали на то, что автобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком.



Ранее в УМВД России по Московской области сообщили, что в районе 16:50 на автодороге М-7 «Волга» произошла авария. Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком. Тогда сообщалось о десяти пострадавших.

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#дтп
#автобус
#грузовик
#подмосковье
#щёлково
#пострадавший
В Дагестане таможенников осудили за организацию преступного сообщества
ТАСС: восемь таможенников получили по 10 лет строгого режима в Дагестане
20 апреля 2024, 21:30

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Дагестане вынесли приговор таможенникам за организацию преступного сообщества. Об этом руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что среди восьмерых осуждённых есть сотрудники таможенного поста Махачкалы и управления ГИБДД МВД по региону.

По данным следствия, они уклонялись от уплаты таможенных платежей и злоупотребляли должностными полномочиями.

Решением суда их приговорили к девяти и десяти годам лишения свободы. Все восемь подсудимых были взяты под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на 106 миллионов рублей. Ранее на имущество и денежные средства задержанных был наложен арест.

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#дагестан
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#суд
#тюрьма
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«112»: убийца бизнесмена из Балашихи скрылся в Турции
20 апреля 2024, 20:28

Фото: iStock/Sitikka

Убийца бизнесмена Назима Ахмедова из Балашихи скрылся в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Напомним, что в субботу утром неизвестный расстрелял предпринимателя в подмосковной Балашихе. Он выстрелил ему в грудь и голову. Одна из пуль попала мужчине в сердце. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время полиция разыскивает автомобиль KIA, на котором преступник скрылся с места преступления. По предварительным данным, на этой машине он доехал до аэропорта Шереметьево, после чего вместе с водителем вылетел в Турцию.

Отмечается, что убитый 60-летний мужчина был владельцем круглосуточного магазина. Сообщалось, что у него был крупный долг.

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#убийство
#балашиха
#турция
#бизнесмен
#шереметьево
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В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
МВД: 10 человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Подмосковье
20 апреля 2024, 19:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В подмосковном Щёлково автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла на автодороге М-7 «Волга». Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП пострадали десять человек.

Причиной аварии, по предположениям ведомства, могло стать несоблюдение дистанции между автомобилями.

В настоящее время МВД выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в установленном законодательством порядке.

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожной станции Малиновка в Подмосковье поезд «Иволга», проходящий обкатку, столкнулся с тепловозом. Авария не повлияла на движение остальных поездов. В результате аварии никто не пострадал.

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#авария
#дтп
#автобус
#грузовик
#подмосковье
#щёлково
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Под Иркутском фермер расстрелял собаку, которая якобы покусилась на его индюшек
20 апреля 2024, 19:45

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Под Иркутском мужчина хладнокровно расстрелял соседскую собаку, когда та забежала к нему во двор, об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Трэвел-блогерша Антонина Родионова с мужем спасли собаку из-под колёс автомобиля. Когда хвостатая восстановилась, пара приняла решение оставить её у себя. Собаку назвали Йоко.

Супруги много путешествовали и брали Йоко с собой. По их словам, собака была совсем не агрессивной и даже почти не лаяла.

Некоторое время назад Йоко забежала на соседский участок, где в неё дважды выстрелил хозяин дома. Позже он заявил, что Йоко, якобы, угрожала его индюшкам.

Родионова написала заявление в полицию, требуя привлечь соседа к ответственности за убийство животного, а также проверить, есть ли у него разрешение на использование огнестрельного оружия.

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Экс-кандидат в депутаты Никольский попал в реанимацию после убийства жены

В Москве задержали политолога Андрея Суздальцева, разыскиваемого в Белоруссии

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#иркутская область
#убийство
#собака
#выстрел
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В Москве задержали политолога Андрея Суздальцева, разыскиваемого в Белоруссии
20 апреля 2024, 19:23

Фото: iStock/Rawf8

В Москве задержали политолога Андрея Суздальцева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии за создание экстремистского формирования. Также его личный Telegram-канал был внесён в перечень экстремистских организаций, запрещённых на территории Белоруссии.

В настоящее время задержанный в Москве Суздальцев заключён под стражу. По указанной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

С 1993 по 2006 годы политолог проживал на территории Белоруссии, однако после этой даты он был депортирован из страны.

В России политолог несколько лет проработал в Высшей школе экономики (ВШЭ) на должности заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики. В 2021 году он сообщил об увольнении.

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#россия
#белоруссия
#арест
#розыск
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Появились подробности об убийстве жены кандидата в депутаты Никольского
Экс-кандидат в депутаты Никольский попал в реанимацию после убийства жены
20 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/tiero

Кандидат в депутаты от «Справедливой России» Твери Евгений Никольский попал в реанимацию после убийства своей супруги, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Напомним, шокирующее убийство произошло сегодня утром в Ржевском районе Тверской области. Сразу после случившегося Никольский сознался в содеянном на своей странице в социальной сети и заявил, что ни о чём не жалеет. Он только попросил позаботиться о десятимесячной дочке.

Как пишет Baza, утром между супругами произошла ссора, в ходе которой Никольский несколько раз ударил жену ножом в шею.

Преступление попытался предотвратить брат женщины. Он ударил Никольского домкратом.

В настоящий момент убийца находится в реанимации.

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#убийство
#тверская область
#депутат
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Кандидата в депутаты Никольского задержали за убийство жены в Тверской области
20 апреля 2024, 18:12

Фото: iStock/Andrii Zorii

Кандидат в депутаты от «Справедливой России» Твери Евгений Никольский задержан за убийство своей жены, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, убийство произошло сегодня в Ржевском районе Тверской области.

Известно, что убитой было 36 лет. Она занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы. Также уточняется, что у политика и его покойной супруги осталась десятимесячная дочь.

Иных подробностей преступления пока не приводится.

Ранее Следственный комитет потребовал арестовать отца и дядю Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича за замечание о парковке. Подробнее об этой шокирующей истории читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#тверская область
#депутат
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Девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты матери ради игры
РЕН ТВ: в Клине мальчик ради игры перевел мошенникам деньги с карты матери
20 апреля 2024, 18:01

Фото: iStock/BrianAJackson

В Клине девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты мамы ради аккаунта в игре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что женщине пришло уведомление о блокировке личного кабинета в приложении банка. Когда она пришла в офис организации, то ей сообщили, что карту заблокировали из-за сомнительных переводов.

Спустя некоторое время сын женщины признался, что в мессенджере ему пришло сообщение от неизвестного человека, который предложил ему «прокачать» аккаунт в игре. Ребенок согласился и через телефон матери перевел на указанный номер деньги.

Преступник больше не выходил на связь с мальчиком. Аккаунт в игре улучшения не получил.

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#следствие
#офис
#сын
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Mash: В московской школе №1566 произошло массовое отравление детей
20 апреля 2024, 17:36

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Массовое отравление произошло в кадетском корпусе московской школы №1566. У детей рвота и температура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родители пострадавших сообщили, что детей тошнит со вчерашнего вечера. По возвращении из школы у ребят пропал аппетит, после чего началась рвота и боли в животе. Температуру сбить не удается.

В чатах родители уже поставили самостоятельный диагноз: отравление или кишечная инфекция после завтраков и обедов в учебном заведении. Некоторые родители отвели школьников на сдачу анализов.

По словам обеспокоенных родителей, классный руководитель никак не отреагировал на произошедшее.

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#школьница
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