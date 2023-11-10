Водитель оказавшейся на рухнувшем под Подольском мосту машины рассказала о своём спасении

Женщину, машина которой оказалась на мосту под Подольском в момент его обрушения, спасли двое незнакомых мужчин. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов, который навестил Аллу Леонидовну в Подольской областной клинической больнице.