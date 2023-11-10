Водитель оказавшейся на рухнувшем под Подольском мосту машины рассказала о своём спасении

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
Женщину, машина которой оказалась на мосту под Подольском в момент его обрушения, спасли двое незнакомых мужчин. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов, который навестил Аллу Леонидовну в Подольской областной клинической больнице.
Женщина рассказала, что часто ездит по этому маршруту. Сегодня она спешила на работу и по пути хотела проведать отца, который буквально за несколько часов до этого сломал ногу.
Он также поговорил с главврачом больницы Варданом Геворкяном. Тот заверил, что жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает. Медики уже провели все необходимые обследования.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился автомобильный мост. Вместе с ним рухнул проезжавший в это время по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель.
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«Я почувствовала, что падаю. Не поняла, что произошло и очень испугалась. Смогла выбраться из автомобиля. А потом меня вытащили наверх двое незнакомых мужчин», – привёл Артамонов слова пострадавшей в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился автомобильный мост. Вместе с ним рухнул проезжавший в это время по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель.
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Лора Луганская