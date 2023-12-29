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В Самаре обнаружены тела сразу трех человек

29 декабря 2023, 13:48
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В самарском ЖК на Ново-Садовой улице обнаружены тела трех человек, два тела были на улице и еще одно в подъезде, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, под окнами обнаружены тела 29-летней девушки и 30-летнего мужчины. При этом в подъезде также нашли труп матери погибшей девушки. По словам очевидцев, сначала из окна выпала девушка, а следом и мужчина. По предварительным данным, все трое проживали в квартире матери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.


Ранее сообщалось, что В Волгоградской области при пожаре в частном доме погибли 3 человека. Трагедия произошла примерно в 12 часов ночи в Калаче-на-Дону. По информации спасателей, среди погибших была одна женщина и двое детей в возрасте 16 лет и один год, один несовершеннолетний пострадал.

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У самолёта Utair, летевшего из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта
29 декабря 2023, 13:56

Фото: iStock/Takosan

У самолёта российской авиакомпании Utair, который летел из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По информации СМИ, инцидент произошёл в ночь на 29 декабря.

Воздушное судно направлялось из Москвы в Когалым, когда у него, внезапно, отказал двигатель.

«Через два часа после вылета из Внуково командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил диспетчерам об отказе правого двигателя», - прокомментировали ситуацию в «Авиаторщине».

Экипаж корабля принял решение лететь в ближайший аэропорт и садиться там. Спустя полчаса после отказа двигателя борт успешно приземлился в аэропорту Сургута.

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#аэропорт
#самолет
#москва
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12-летняя девочка умерла на приёме у стоматолога в Петербурге
29 декабря 2023, 13:28

Фото: iStock/klyots

Пятиклассница умерла в кабинете стоматолога в одной из клиник Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, все произошло около часа назад. Ребенок умер в кабинете зубного врача в питерской стоматологической клинике «Дунай» на улице Тамбасова в Красносельском районе. Уточняется, что погибшая была на приеме у врача вместе со своим папой.

Предварительно, смерть 12-летней девочки могла наступить из-за реакции организма на обезболивающий препарат. Однако точную причину гибели ребенка эксперты установят при вскрытии.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее также сообщалось, что 3-летний ребенок скончался в частной стоматологической клинике в Рязани. Мальчика ребенка привели на процедуру к стоматологу. Во время приема его состояние резко ухудшилось. Он умер.

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#сотрудники
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В Ленобласти 13-летний мальчик приехал к бабушке в гости и впал в кому
29 декабря 2023, 13:10

Фото: istock / DarthArt

В городе Колпино Ленинградской области 13-летний подросток приехал в гости к своей бабушке, а позже впал в кому. Об этом информирует издание 78.ru, ссылаясь на собственный источник.
По данным портала, мальчика обнаружили на кухне в рвотных массах в 5 утра и сразу вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка госпитализировали.

По какой причине подросток впал в кому, на данный момент неизвестна. Сообщается, что семья ребенка оценивается как благополучная. На учете в органах по надзору за несовершеннолетними юноша не состоит. Помимо этого, в школе о мальчике отзываются хорошо.

Ранее сообщалось, что в Москве школьник попал в больницу с открытой раной щеки после игры с петардами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подросток
#семья
#скорая помощь
#госпитализация
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Под Оренбургом снегоход с мужчиной и подростком на скорости столкнулся с машиной
29 декабря 2023, 13:01

Фото: istockphoto/Joycee Centeno

В городе Бузулук Оренбургской области на перекрёстке снегоход на огромной скорости въехал в борт автомобиля. От удара у машины отлетел бампер, а водитель и пассажир «Бурана» вылетели на дорогу.
Столкновение было такой силы, что многотонный автомобиль развернуло вокруг своей оси, пишет телеграм-канал Readovka. 34-летний водитель снегохода и его 13-летний пассажир пролетели несколько метров и упали прямо на дорогу, на которой, к счастью, в тот момент не было оживлённого движения. Хотя оба были без шлемов, на удивление они не получили никаких травм. Сам снегоход, отлетев в сторону, врезался в дерево.

Мужчина, управлявший «Бураном» без соответствующих прав, от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался. На него было составлено два административных протокола: за отказ от теста на алкоголь и за создание аварийной ситуации.

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#мужчина
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Ректора крупного университета уволили за съемки в порнографии с женой
BI: Университет Висконсина в США уволил ректора за съемки порнонографии
29 декабря 2023, 12:45

Фото: istock / M-Production

В США уволили ректора Университета Висконсина в Ла-Кроссе по причине съемки порно с супругой для OnlyFans. Об этом пишет Business Insider.

63-летний Джо Гоу, который является главой университета с 2007 года, был уволен единогласным решением совета. Это произошло после появления на платформах для взрослых сериала Sexy Healthy Cooking, где уже бывший ректор вместе с 56-летней женой Кармен Уилсон общались с работниками индустрии для взрослых, занимались сексом и приготовлением веганских блюд. Отмечается, что Уилсон работала в вузе консультантом.

В видеороликах, разумеется, они не упомянули о работе в учебном заведении. Но администрация выдвинула обвинения Гоу в нанесении ущерба репутации университета, а его действия сочла отвратительным.

Гоу уволили с поста ректора, но за ним сохранили должность преподавателя.

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#сша
#администрация
#съёмки
#ректор
#увольнение
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Мужчина заснул около включенной газовой плиты и попал в реанимацию
В Свердловской области взорвался газовый баллон, один человек попал в реанимацию
29 декабря 2023, 12:08

Фото: istock / Kileman

В частном доме в Белоярском районе Свердловской области взорвался газовый баллон. Об этом информирует издание «Екатеринбург онлайн».

Сообщается, что ЧП произошло утром 29 декабря. Сотрудники полиции установили, что хозяин дома 1979 года рождения открыл газовый баллон, чтобы приготовить поесть, и уснул.

В результате скопления газа произошел взрыв, в результате чего строение разрушилось. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 45 процентов тела, сейчас он в реанимации.

Ранее сообащлось что в Волгоградской области при пожаре от неисправной гирлянды в частном доме погибли 3 человека. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#чп
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#сотрудники
#дома
#екатеринбург
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Женщину и двоих детей под Волгоградом убила неисправная гирлянда
В Волгоградской области при пожаре скончались три человека, включая двоих детей
29 декабря 2023, 10:45

Фото: istock / Kara Capaldo

В Волгоградской области при пожаре в частном доме погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Трагедия произошла примерно в 12 часов ночи в Калаче-на-Дону. По информации спасателей, среди погибших была одна женщина и двое детей в возрасте 16 лет и один год, один несовершеннолетний пострадал.

«При пожаре в частном доме (размер в плане 8х8, горел по всей площади) — обнаружены трое погибших, двое из них дети, еще один ребенок спасен, в тяжелом состоянии – госпитализирован», — указано в релизе.
Пожар уже потушили. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Подмосковье спасатели вытащили из горящего дома 5 детей и 11 взрослых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#уголовное дело
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Девушка избила бойфренда наряженной новогодней елкой
Fox News: США девушка избила парня новогодней елкой за измену
29 декабря 2023, 10:25

Фото: istock / Liudmila Chernetska

В США задержали 20-летнюю жительницу штата Флорида, которая в ходе ссоры со своим молодым человеком избила его новогодней елкой. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг 24 декабря. Мирикл Ривера заподозрила своего 24-летнего парня в измене и закатила скандал. Девушка схватила украшавшую гостиную праздничную елку и несколько раз дарила бойфренда.

У пострадавшего зафиксировали небольшие царапины на верхней части тела и руках. Нападавшую доставили в отделение полиции и выдвинули обвинения в домашнем насилии. 25 декабря Ривера вышла из-под стражи

Ранее девушка-подросток из подмосковного Подольска заявила, что отчим издевался над ней на протяжении 10 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#скандал
#инцидент
#девушка
#избиение
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Арестанты устроили бунт в Сочи и пытались сорвать свое этапирование в СИЗО
В Сочи 22 арестанты устроили бунт, пытаясь сорвать свое этапирование в СИЗО
29 декабря 2023, 09:39

Фото: istock / DanHenson1

Задержанные, которые находятся в сочинском изоляторе временного содержания (ИВС) устроили бунт. Сотрудникам изолятора пришлось вызывать ОМОН, чтобы угомонить недовольных. Об это стало известно телеграм-каналу Shot.
По данным канала, бунт произошел накануне утром в ИВС Адлерского района Сочи. Нескольких арестантов ожидало этапирование в СИЗО Армавира. Но они хотели встретить Новый год в сочинском изоляторе. Из-за этого дебоширы начали кричать, стучать по решеткам и оказывать сопротивление сотрудникам полиции, которые пытались вывести их. Чтобы подавить бунт, пришлось вызывать бойцов ОМОН. Через час порядок был восстановлен, и 11 человек отправили в Армавир.

Оставшиеся недовольные поедут туда спецэтапом 30 декабря.

Сообщается, что в результате бунта пострадавших среди сотрудников нет, прокуратура проводит проверку.

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