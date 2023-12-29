В Самаре обнаружены тела сразу трех человек

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В самарском ЖК на Ново-Садовой улице обнаружены тела трех человек, два тела были на улице и еще одно в подъезде, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, под окнами обнаружены тела 29-летней девушки и 30-летнего мужчины. При этом в подъезде также нашли труп матери погибшей девушки. По словам очевидцев, сначала из окна выпала девушка, а следом и мужчина. По предварительным данным, все трое проживали в квартире матери.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.
Ранее сообщалось, что В Волгоградской области при пожаре в частном доме погибли 3 человека. Трагедия произошла примерно в 12 часов ночи в Калаче-на-Дону. По информации спасателей, среди погибших была одна женщина и двое детей в возрасте 16 лет и один год, один несовершеннолетний пострадал.
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Элина Позднякова