В Тынде пожилой мужчина убил бывшую возлюбленную и угрожал расправой ее внукам

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В Тынде 69-летний мужчина убил бывшую возлюбленную и угрожал ее внукам. Мужчину задержали. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).
По информации следствия, 14 октября пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился к бывшей сожительнице, которая живет с двумя внуками 13 и 16 лет. Мужчина потребовал возобновить отношения, но женщина отказалась. Они начал ругаться и мужчина схватился за нож.
Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Из-за криков дети проснулись и пошли на кухню, чтобы проверить, что там происходит. Убийца собирался покинуть квартиру и перед уходом стал угрожать ребятам расправой. Дети восприняли его угрозы всерьез и спрятались в другой комнате.
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Алина Юрчак