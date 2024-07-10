В Санкт-Петербурге и Ленобласти осквернили могилы участников СВО

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников спецоперации. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».
Уточняется, что во вторник, 9 июля, в полицию обратилась 54-летняя жительница Петербурга, которая заявила, что на могиле ее мужа на Смоленском кладбище сожгли венки. По данному случаю в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подобный инцидент также произошел в Отрадном Ленинградской области. 50-летняя россиянка заявила, что в период с 8 по 9 июля неизвестные разгромили могилу ее сына на кладбище в деревне Горы. Уточняется, что преступники вырвали могильный крест, сломали ограду и совершили иные вредоносные действия.
Полицейские обнаружили на месте происшествия окурки от сигарет и банку энергетика.
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Подобный инцидент также произошел в Отрадном Ленинградской области. 50-летняя россиянка заявила, что в период с 8 по 9 июля неизвестные разгромили могилу ее сына на кладбище в деревне Горы. Уточняется, что преступники вырвали могильный крест, сломали ограду и совершили иные вредоносные действия.
Полицейские обнаружили на месте происшествия окурки от сигарет и банку энергетика.
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Екатерина Коршунова