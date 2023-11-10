В Люберцах мужчина угрожал взорвать гранату в мусульманской молельне

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В Люберцах мужчина пришел с гранатой в мусульманскую молельню прямо во время намаза. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, мужчину задержали в тот момент, когда он уже собирался выдернуть кольцо из боеприпаса. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 45-летний мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.
По рассказу задержанного, он ходил стричься в барбер-шоп и там хорошенько выпил. Заметив декоративную гранату, решил ее украсть. После чего он оказался в молельне и достал украденный муляж. Злоумышленника задержали и доставили в Следственный комитет.
6 ноября стало известно, что помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Сообщается, что тринадцатилетний сын погибшего тяжело ранен и был госпитализирован. По данным издания, во время взрыва в этот момент в доме находились жена и дочь Частякова.
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По рассказу задержанного, он ходил стричься в барбер-шоп и там хорошенько выпил. Заметив декоративную гранату, решил ее украсть. После чего он оказался в молельне и достал украденный муляж. Злоумышленника задержали и доставили в Следственный комитет.
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Элина Позднякова