В Санкт-Петербурге таджику предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма

Видео: пресс-служба МВД
Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ предъявлено обвинение в оправдании терроризма 26-летнему гражданину Таджикистана за его в публичные комментарии о трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, в период с 24 по 25 марта 2024 года подозреваемый опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Ранее в Липецкой области задержали местную жительницу, которая провела стрим в интернете и положительно высказалась о теракте в подмосковном концертном зале. Женщина при этом была в состоянии алкогольного опьянения и призывала «убивать москвичей». В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование.
В среду 27 марта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Николая Конашенка сроком на два месяца за серию скандальных постов о теракте в «Крокусе» и оправдание терроризма. Мужчину задержали ранее в аэропорту Пулково, свою вину он не признал, а скандальные публикации удалил из сети.
Читайте также:
Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»
«Очень много выпила»: россиянка попыталась оправдаться за слова о теракте
Петербуржца, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу на два месяца
По версии следствия, в период с 24 по 25 марта 2024 года подозреваемый опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
В среду 27 марта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Николая Конашенка сроком на два месяца за серию скандальных постов о теракте в «Крокусе» и оправдание терроризма. Мужчину задержали ранее в аэропорту Пулково, свою вину он не признал, а скандальные публикации удалил из сети.
Читайте также:
Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»
«Очень много выпила»: россиянка попыталась оправдаться за слова о теракте
Петербуржца, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу на два месяца
Мария Федоровцева