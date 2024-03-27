Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»

Видео: пресс-служба МВД
В Липецкой области, в городе Грязи задержали местную жительницу, которая ранее вела стрим в интернете и положительно высказывалась о теракте в подмосковном концертном зале. Женщина призывала осуществлять подобные деяния и в других общественных местах.
Высказывания Елены Ильиной шокировали ее знакомых. Ее очень обрадовала трагедия в «Крокус Сити Холле», она призывала «убивать москвичей».
При задержании оперативниками женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, ровно в таком же виде ранее она вела трансляцию в своей соцсети.
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При задержании оперативниками женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, ровно в таком же виде ранее она вела трансляцию в своей соцсети.
«Мало их убили. Что такое 113 человек? Нужно было 2130 человек убить, вот тогда бы на периферии удовлетворились», — сообщала свое мнение липецкий блогер.В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
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Мария Федоровцева