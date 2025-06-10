В Санкт-Петербурге завели 17 дел о педофилии на трудника храма
Правоохранители обнаружили, что создатель чата «Бойлаверов» разослал в мессенджере порновидео с участием детей еще 17 пользователям под разными никнеймами, сообщила газета «МК в Питере», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Отмечалось, что в период с марта 2024 по февраль 2025 года в мессенджере Telegram орудовала целая межрегиональная группа «Бойлаверов» — они пропагандировали педофилию в Интернете, распространяли и создавали порнографию с участием несовершеннолетних. Видео публиковали в общий порночат.
В мае 2025 года правоохранители вышли на его создателя — им оказался 38-летний гражданин Узбекистана и трудник одного из храмов Санкт-Петербурга. Он стал фигурантом уголовного дела по статье об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями детей. Его задержали и спустя некоторое время отправили под стражу.
Теперь следователи выяснили, что трудник не только являлся владельцем общего чата и присылал туда детское порно. Он также и рассылал видео пользователям мессенджера. Всего — 17 никнеймов, некоторые из которых содержат имена, настоящие они или нет — неизвестно.
По данному факту возбудили еще 17 уголовных дел. Трудник из Узбекистана пребывает под стражей — мера пресечения не изменялась.
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