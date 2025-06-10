В Санкт-Петербурге завели 17 дел о педофилии на трудника храма

10 июня 2025, 13:49

Фото: iStock/ Iana Pronicheva

Правоохранители обнаружили, что создатель чата «Бойлаверов» разослал в мессенджере порновидео с участием детей еще 17 пользователям под разными никнеймами, сообщила газета «МК в Питере», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.