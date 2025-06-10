Россияне занялись сексом в воде на курорте на глазах у несовершеннолетних

10 июня 2025, 12:47

Фото: iStock/ AntonioGuillem

Двое россиян занялись сексом на курорте Краснодарского края, сообщил Телеграм-канал SHOT.





Отмечалось, что все случилось на пляже в Динском районе. На кадрах можно увидеть, как мужчина и женщина предались страсти в воде на глазах у детей и иных отдыхающих. Не раскрывалось, повлекло ли поведение нарушителей общественного порядка какие-либо наказания.



Случившееся вызвало бурную реакцию в Интернете.





«Фу, инфекции нахватают», «Позор», «Как животные сношаются», «Демографию поднимают, не мешайте», — писали пользователи.