Россияне занялись сексом в воде на курорте на глазах у несовершеннолетних

Фото: iStock/ AntonioGuillem

Двое россиян занялись сексом на курорте Краснодарского края, сообщил Телеграм-канал SHOT.



Отмечалось, что все случилось на пляже в Динском районе. На кадрах можно увидеть, как мужчина и женщина предались страсти в воде на глазах у детей и иных отдыхающих. Не раскрывалось, повлекло ли поведение нарушителей общественного порядка какие-либо наказания.

Случившееся вызвало бурную реакцию в Интернете.

«Фу, инфекции нахватают», «Позор», «Как животные сношаются», «Демографию поднимают, не мешайте», — писали пользователи.

Ранее сообщалось, что в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 14-летний подросток попал в ДТП на мотоцикле. Уточнялось, что школьник взял мотоцикл у своего друга. В результате аварии подросток скончался на месте, а его 17-летнего пассажира госпитализировали с переломом ноги.
Ольга Енгалычева

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