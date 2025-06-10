Россияне занялись сексом в воде на курорте на глазах у несовершеннолетних
Двое россиян занялись сексом на курорте Краснодарского края, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что все случилось на пляже в Динском районе. На кадрах можно увидеть, как мужчина и женщина предались страсти в воде на глазах у детей и иных отдыхающих. Не раскрывалось, повлекло ли поведение нарушителей общественного порядка какие-либо наказания.
Случившееся вызвало бурную реакцию в Интернете.
«Фу, инфекции нахватают», «Позор», «Как животные сношаются», «Демографию поднимают, не мешайте», — писали пользователи.
Ранее сообщалось, что в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 14-летний подросток попал в ДТП на мотоцикле. Уточнялось, что школьник взял мотоцикл у своего друга. В результате аварии подросток скончался на месте, а его 17-летнего пассажира госпитализировали с переломом ноги.