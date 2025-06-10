Семья невесты убила жениха на свадьбе из-за танцев
В Индии семья невесты расправилась с женихом во время свадьбы в штате Уттар-Прадеш, сообщило издание News9Live.
Инцидент произошел в городе Гхазипур в четверг, 5 июня. Гости торжества двигались по улицам под громкую музыку в исполнении диджея. После того как жених, Ракеша Рама, и невеста совершили часть ритуалов и готовились к новым, среди гостей началась ссора из-за танцев под музыку, которую использовал диджей.
Отмечалось, что некоторые из участников конфликта, в частности, родственники со стороны невесты, находились в состоянии алкогольного опьянения. Спустя некоторое время завязалась драка. Отец Ракеша попытался сгладить ситуацию, но его тоже начали избивать. Тогда сам жених бросился защитить родителя. Раму начали бить палками, а один молодой человек нанес ему ряд ударов рукояткой пистолета по голове.
Затем жених потерял сознание, его привезли в больницу. Медики несколько часов старались спасти ему жизнь, однако мужчина скончался. По видеозаписям, сделанным во время свадьбы, удалось выяснить, что Раму ударил по голове юноша по имени Вишал. Следователи полагают, что именно этот удар стал фатальным. Еще оказалось, что индиец владел оружием незаконно. Он находится в тюрьме. Степень вины остальных участников драки пока не озвучена.
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