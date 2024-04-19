В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП

Фото: УИГБДД по Саратовской области
На трассе в Саратовской области столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате погибли четыре человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
По его словам, в 9:16 (8:16 по московскому времени) в службу «112» поступило сообщение о столкновении «Камаза» и легкового Ford недалеко от поселка Славянка в Воскресенском районе. В результате ДТП погибли две женщины и двое мужчин, на месте работали спасатели, медики и сотрудники ДПС.
Пресс-служба областного управления ГИБДД уточнила, что столкновение произошло на 265-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград между внедорожником Ford EcoSport и «Камазом».
Прокуратура области сообщила в своем Telegram-канале, что в результате аварии погибли водитель автомобиля Ford и его пассажиры, и что проводится процессуальная проверка.
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Пресс-служба областного управления ГИБДД уточнила, что столкновение произошло на 265-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград между внедорожником Ford EcoSport и «Камазом».
Прокуратура области сообщила в своем Telegram-канале, что в результате аварии погибли водитель автомобиля Ford и его пассажиры, и что проводится процессуальная проверка.
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Артем Кузьмин