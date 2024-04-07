В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского

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Сигнал оповещения был объявлен в 17:35 в подмосковном Щелково, передает телеграм-канал «112».
По информации портала, было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Предварительно, ранены двое. Один человек погиб.
Также сообщается, что нападение на правоохранителей произошло внезапно. Злоумышленники могут передвигаться на чёрном мотоцикле. Возможно было двое нападавших.
Кроме объявления «Сирены» введен также план «Перехват».
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Также сообщается, что нападение на правоохранителей произошло внезапно. Злоумышленники могут передвигаться на чёрном мотоцикле. Возможно было двое нападавших.
Кроме объявления «Сирены» введен также план «Перехват».
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Анастасия Хохлова