В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в «Крокусе»

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В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль, на котором предположительно скрылись террористы был остановлен в Брянской области. Двоих преступников удалось задержать, ещё двое скрылись.
В настоящее время на границе России и Украины выставлен дополнительный контроль, чтобы двое сбежавших не скрылись из страны.
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл теракт. Несколько террористов в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». В настоящее время сообщается о более 60 погибших и сотнях пострадавших.
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Анастасия Чинкова