В Щёлкове упавший с крыши кусок льда убил рабочего

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Рабочий погиб в Щёлкове после того, как на него с крыши жилого дома упал кусок наледи. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, мужчина ремонтировал кровлю многоэтажного жилого дома в 1-м Советском переулке. В какой-то момент с крыши на рабочего упала ледяная глыба. От полученных травм он погиб на месте. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека», – сказали ТАСС в подмосковном главке СКР.Все обстоятельства ЧП выясняются. Сообщается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
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Лора Луганская