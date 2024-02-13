Из нелегального цеха в Подмосковье изъяли более 10 тонн икры и рыбы

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Полицейские и сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота в Московской области более 10 тонн красной икры и краснокнижной рыбы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По предварительным данным, злоумышленники нелегально приобретали, перерабатывали и продавали красную икру и рыбу, в том числе занесённую в Красную книгу России. В ходе обысков изъято более пяти тонн рыбы и свыше пяти тонн красной икры», – уточнила Волк.Позже правоохранители обнаружили цех, в котором в антисанитарных условиях рыбная продукция проходила обработку, фасовалась и готовилась для продажи. Товары без соблюдения требований качества и условий хранения на рынках Москвы и поставлялся в другие регионы.
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