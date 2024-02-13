В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

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Мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали на территории городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейский патруль обратил внимание на человека, который вечером вышел из леса с рюкзаком и, заметив полицию, ускорил шаг и бросил рюкзак на землю. Мужчину остановили для проверки документов и осмотрели его сумку. Там оказалось два пакета с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон, общий вес наркотиков составил около килограмма», — говорится в сообщении.Мужчина — 30-летний приезжий из ближнего зарубежья — рассказал, что нанялся курьером: забирал наркотики из тайников и распространял по координатам, которые указывали его работодатели.
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Лев Каштанов