В Щёлкове задержали двух латиноамериканцев с грузом наркотиков

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Двух граждан одной из стран Латинской Америки задержали в Щёлкове по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчин 1983 и 1998 годов рождения задержали в результате оперативных мероприятий на улице Ленина и Осенней улице. При них нашли 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.Эксперты проверили содержимое восьми свёртков и установили, что это синтетический наркотик мефедрон. Оставшееся изъятое вещество также будет проверено в ходе расследования.
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