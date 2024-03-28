«Нет у меня больше такого родственника»: Реакция семей террористов на трагедию в «Крокусе»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла трагедия, унесшая жизнь многих людей. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров. По последним данным, при теракте погибло 143 человека.
Всего ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в «Крокусе». Среди них четыре непосредственных участника массового расстрела и поджога, а также их пособники. После теракта исполнители направлялись на территорию Украины через Брянскую область, там им обещали укрытие сообщники со стороны Киева.
В материале «Радио 1» расскажем о реакции родственников и знакомых террористов на совершённое кровавое преступление.
Также арестованы трое пособников — братья Аминчон и Диловар Исломовы, их отец Исроил Исломов. По данным следствия, именно эта семья снабдила террористов автомобилем и квартирой.
Соседи террориста рассказали, что квартира, в которой он проживал, была «резиновой»: хозяин за деньги прописывал там много людей.
Агентство RT смогло пообщаться с одним из клиентов барбера — жителем Тейково. Он в декабре посещал салон своего близкого друга Али, где работал будущий террорист. Клиент отметил, что Файзов не обсуждал политику и вообще плохо говорил по-русски.
Другая хозяйка барбершопа в Тейково, в которой работал преступник, Ямина Сафиева, заявила «МК», что молодой человек не вызывал подозрений и считался хорошим мастером.
Известно, что Фаридуни посещал «Крокус» перед терактом. Таксист, подвозивший его, рассказал, что узнал террориста, увидев его фотографии в новостях, — ему запомнились нос и куртка пассажира. Фаридуни был в хорошем настроении и начал говорить на таджикском, но по просьбе шофёра перешел на русский язык.
Террорист заявил, что концерт оперного певца Алессандро Сафины ему якобы не понравился — он «выкинул деньги на ветер», купив билет у перекупщика за 8 тысяч рублей.
Помимо этого, он говорил, что недавно был в Турции, а в Москве планирует делать ремонт квартиры и собирается перевезти в столицу жену — уже арендовал жилье у земляка.
О теракте близкие узнали из новостей, новосибирец признался, что теперь для него больше нет такого родственника.
Его супруга отмечает, что он не отличался особенной религиозностью и кровожадностью — «не мог резать даже кур».
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В материале «Радио 1» расскажем о реакции родственников и знакомых террористов на совершённое кровавое преступление.
Семьи террористовВсе террористы — граждане Таджикистана. 32-летний Далерджон Мирзоев женат, у него четверо маленьких детей. У Саидакрами Муродали есть супруга и один ребенок. У террориста Шамсидине Фаридуни также есть жена и восьмимесячный ребенок. Единственным бездетным и холостым террористом является 19-летний Мухаммадсобир Файзов.
Также арестованы трое пособников — братья Аминчон и Диловар Исломовы, их отец Исроил Исломов. По данным следствия, именно эта семья снабдила террористов автомобилем и квартирой.
Что говорят родственники и знакомые террористов?
Мухаммадсобир ФайзовВладелец барбершопа в Иваново Сергей рассказал, что 19-летний Файзов стриг, фотографировал и неплохо говорил по-русски. При этом он был очень наивным и стремился заработать много денег. Он также отметил, что спустя несколько недель сотрудничества он попрощался с Файзовым и больше о нём ничего не слышал.
Соседи террориста рассказали, что квартира, в которой он проживал, была «резиновой»: хозяин за деньги прописывал там много людей.
Агентство RT смогло пообщаться с одним из клиентов барбера — жителем Тейково. Он в декабре посещал салон своего близкого друга Али, где работал будущий террорист. Клиент отметил, что Файзов не обсуждал политику и вообще плохо говорил по-русски.
Другая хозяйка барбершопа в Тейково, в которой работал преступник, Ямина Сафиева, заявила «МК», что молодой человек не вызывал подозрений и считался хорошим мастером.
Шамсидин ФаридуниЖена старшего брата подозреваемого в участии в теракте в «Крокусе» Фаридуна Шамсиддина рассказала РИА Новости, что ей очень больно из-за трагедии и смерти людей от рук её родственника. Гульбахор Джонова заявила, что соболезнует российскому народу.
«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею», — сказала она агентству.Тётя Шамсиддина заявила, что его родственники никогда не могли подумать, что он станет террористом. Она говорит, что её племянник «всегда был спокойным, совестливым». Она также заявила, что друзей у террориста не было, из дома он выходил редко, в основном на работу в пекарню.
Известно, что Фаридуни посещал «Крокус» перед терактом. Таксист, подвозивший его, рассказал, что узнал террориста, увидев его фотографии в новостях, — ему запомнились нос и куртка пассажира. Фаридуни был в хорошем настроении и начал говорить на таджикском, но по просьбе шофёра перешел на русский язык.
Террорист заявил, что концерт оперного певца Алессандро Сафины ему якобы не понравился — он «выкинул деньги на ветер», купив билет у перекупщика за 8 тысяч рублей.
Помимо этого, он говорил, что недавно был в Турции, а в Москве планирует делать ремонт квартиры и собирается перевезти в столицу жену — уже арендовал жилье у земляка.
Далерджон МирзоевМирзоев какое-то время проживал у родственников в Новосибирске. По данным «КП-Новосибирск», родные террориста, которые его на время пустили к себе пожить, спешно съехали.
«Я не знаю, какая оса его укусила. У меня уже два дня внутри все дрожит. Если бы я знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!», – заявил изданию родственник террориста.Они также рассказали, что за ним не были замечены странности, религиозную литературу террорист не читал. Он работал таксистом и зарабатывал в смену около двух тысяч рублей, а деньги передавал матери. Через три недели он внезапно съехал из квартиры без предупреждения. После этого они не общались, заверили все родственники.
О теракте близкие узнали из новостей, новосибирец признался, что теперь для него больше нет такого родственника.
Рачабализода МуродалиИз всех террористов про Муродали известно меньше всех. По данным «24СМИ», в конце 2017 года он женился, его жену зовут Бибисоро Ашурова, у них есть один ребенок, еще один умер в 2023 году.
Его супруга отмечает, что он не отличался особенной религиозностью и кровожадностью — «не мог резать даже кур».
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Алина Юрчак