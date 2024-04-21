В Сербии обезвредили авиабомбу времен агрессии НАТО

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Сотрудники МВД Сербии обезвредили и вывезли из жилого района города Ниш мощную авиабомбу, которую сбросили во время агрессии НАТО 1999 года. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что бомба была обнаружена во время земляных работ. Из района, где находился снаряд, эвакуировали 1,3 тысячи жителей.
По информации источника, снаряд успешно обезврежен. Авиабомбу транспортируют в безопасное место, где специалисты ее уничтожат.
Уточняется, что вес боеприпаса составляет 925 кг, он способен пробить 3,3 метра бетона.
Ранее сообщалось, что в белгородском селе Головчино была найдена третья авиабомба ФАБ-500. Местная жительница обнаружила воронку на участке после сильно звука удара. Она сообщила о происшествии сотрудникам правоохранительных органов.
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