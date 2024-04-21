Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали у берегов Тайваня

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Мощные подземные толчки зарегистрировали у побережья Тайваня. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 5,1. Информация о пострадавших при землетрясении не уточняется.
Угроза цунами не объявлялась. По информации источника, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Расстояние от ближайшего крупного населенного пункта составило 58 километров.
Ранее сообщалось, что Китайский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,9 в юго-западной китайской провинции Юньнань. Глубина эпицентра землетрясения составила порядка 10 км. Данных о жертвах и разрушениях в Чжаотуне не поступало.
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