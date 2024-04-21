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Пропавшего в Орехово-Зуево сироту с особенностями здоровья нашли мёртвым, передает СПАС ГРАД.
Молодой человек поехал вместе с 84-летней бабушкой на дачу. В субботу, 13 апреля, парень поехал кататься на велосипеде и пропал.
Всю неделю подростка искали волонтёры, сотрудники полиции и СК РФ. В поисках также были задействованы квадрокоптеры и тепловизоры.
Синий велосипед 15-летнего юноши у водоёма нашли охотники. Они вызвали водолазов и те обнаружили тело. В настоящее время неравнодушные жители Орехово-Зуево собирают денежные средства, чтобы помочь бабушке погибшего с организацией похорон.
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