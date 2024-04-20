В России стали чаще судить иностранцев

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В прошлом году в России были вынесены приговоры 22,3 тыс. иностранным гражданам и лицам без гражданства. Данный показатель стал на 2,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК.
По данным РБК, среди осужденных 20,5 тыс. человек — это граждане СНГ. Данный показатель стал самым высоким за последние 3 года.
Примечательно, что зачастую иностранные граждане становились виновными по статьям о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, краже, а также за хранение и оборот наркотиков.
Ранее сообщалось, что глава американской компании Metalhouse LLC Джон Кэн Анслан и его деловой партнер были приговорены в США к тюремному заключению за содействие обходу антироссийских санкций.
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