В Шаховской задержали угонщиков снегохода за 500 тысяч рублей

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Сотрудники полиции из Шаховской задержали подозреваемых в краже снегохода. Подробности сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление от 66-летнего москвича о том, что из его гаража, расположенного в деревне Городково, похитили снегоход отечественного производства. Сумму ущерба он оценил в 500 тысяч рублей. Через некоторое время полицейские установили и задержали по подозрению в совершении преступления 29-летнего жителя Тверской области и его ранее судимого 37-летнего земляка», – пояснила Петрова.Как выяснилось, злоумышленники похитили снегоход, проникнув в гараж через взломанное гвоздодером окно и открыв ворота изнутри. Имущество вернули владельцу.
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