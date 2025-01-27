В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно

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Прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии после повреждения кабеля связи, соединяющего Швецию и Латвию в Балтийском море. Как сообщает ведомство, одно из судов, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано для выяснения всех обстоятельств.
Расследование возглавляет старший прокурор Матс Юнгквист. В его рамках активно работают полиция безопасности, береговая охрана, вооруженные силы и национальное управление полицейских операций.
Детали расследования пока не разглашаются, но шведские власти подчеркивают, что инцидент рассматривается как возможная серьезная диверсия.
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Детали расследования пока не разглашаются, но шведские власти подчеркивают, что инцидент рассматривается как возможная серьезная диверсия.
«В настоящее время мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий, но с учетом идущего предварительного расследования я не могу раскрывать детали. (...) Шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента», — сообщил прокурор.Читайте также:
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Мария Моисеева