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В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно

В Швеции задержали судно за диверсию с повреждением кабеля в Балтийском море
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии после повреждения кабеля связи, соединяющего Швецию и Латвию в Балтийском море. Как сообщает ведомство, одно из судов, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано для выяснения всех обстоятельств.
Расследование возглавляет старший прокурор Матс Юнгквист. В его рамках активно работают полиция безопасности, береговая охрана, вооруженные силы и национальное управление полицейских операций.

Детали расследования пока не разглашаются, но шведские власти подчеркивают, что инцидент рассматривается как возможная серьезная диверсия.



«В настоящее время мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий, но с учетом идущего предварительного расследования я не могу раскрывать детали. (...) Шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента», — сообщил прокурор.
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#швеция
В Ленобласти мужчину избили, облили бензином и живьем подожгли в котельной
27 января 2025, 01:50

Фото: iStock/Matt McDonald

В Ленинградской области в поселке Кузнечное Приозерского района 36-летнего мужчину жестоко избили, облили бензином и подожгли заживо в котельной хулиганы. Инцидент произошел ночью 26 января, пишет «78.ru».
Злоумышленники сначала нанесли своей жертве, рабочему, серьезные побои, после чего осуществили поджог.

Пострадавший получил тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, а также ожоги 1-2 степени на кончике носа, задней поверхности бедра и голени.

В настоящее время мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и найти виновных.

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#ожоги
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В Боливии перевернулся пассажирский автобус: 19 погибших, 9 пострадавших
El Deber: автобус компании Panamericana слетел с трассы в Боливии, 19 людей погибли
27 января 2025, 00:38

Фото: скриншот перевернутого автобуса из видео аварии Radio Kollasuyo

На юго-востоке Боливии произошла крупная авария: пассажирский автобус компании Panamericana слетел с трассы. Погибло 19 человек, пишет издание El Deber.
Автобус перевернулся в районе Сердас. Девятнадцать людей умерли, но еще 9 пострадали. Оба водителя, находящиеся в автобусе, погибли. Число жертв может возрасти.

В социальных сетях появились фотографии и видео с места трагедии, где видно, как полицейские и местные жители продолжают работы по эвакуации пострадавших и тел погибших.

Автобус следовал из Ла-Паса в приграничный город Вильясон и должен был прибыть к полудню 26 января (местное время). Однако во время движения транспортное средство перевернулось и вылетело за пределы дороги.

Предварительно, причиной аварии могла стать высокая скорость и недостаточная квалификация главного водителя, которому было 24 года.

Среди жертв числятся 14 женщин, трое мужчин, один мальчик и одна девочка. Известно, что автобусы компании Panamericana обычно перевозят до 50 пассажиров.

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МЧС: В Кургане пожарные спасли шестерых из горящего дома, включая двух детей
27 января 2025, 00:38

Фото: скриншот кадра из видео telegram-канала МЧС России

В Кургане сотрудники МЧС спасли шесть человек, включая двух детей, из горящего дома. Возгорание произошло в квартире двухэтажного здания, охватив 20 квадратных метров.
Пострадавшую хозяйку огнеборцы эвакуировали по трехколенной лестнице и передали врачам, остальные пятеро были выведены с помощью самоспасателей.

На месте происшествия работали 12 специалистов и четыре единицы техники. Огонь был оперативно потушен, пострадавшая женщина госпитализирована.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электросети. Сейчас проводится тщательная проверка обстоятельств пожара.

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Смертельное ДТП: на Урале один грузовик влетел в другой на встречке и опрокинул его
На трассе Екатеринбург–Тюмень в смертельном ДТП грузовиков погиб человек
26 января 2025, 23:23

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области

Вечером 26 января на 70 км трассы «Екатеринбург–Тюмень» произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Один из них вылетел на встречку, что привело к столкновению.
По данным Telegram-канала Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля «Шахман», перевозившего щебень, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Хино». Тот был загружен продовольственными товарами.

После удара оба автомобиля оказались на обочине. «Хино» опрокинулся на бок, из-за чего груз выпал на дорогу. Водитель погиб на месте до прибытия медиков. Его личность в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции.

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области

Виновник столкновения за рулем «Шахмана» получил травмы и был доставлен в больницу.

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов к выбору безопасного стиля управления транспортом, исключению опасных маневров, связанных с выездом на встречную полосу», — добавили в Telegram-канале.
На месте происшествия работают правоохранители, выясняются причины и обстоятельства аварии.

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МЧС: в Петрозаводске локализовали пожар в тысячу квадратов на складах
26 января 2025, 23:03

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар в тысячу квадратных метров локализовали в Петрозаводске Республики Карелия, проинформировали в региональном МЧС и МВД. Предварительно, никто не пострадал, на месте работают представители оперативных служб.
«Сегодня около 17:30 мск в полицию Петрозаводска поступила информация о возгорании складских помещений на улице Повенецкой…» — сказано в сообщении МВД по региону.
Перед этим была информация от очевидцев о поджоге неизвестным сразу трех ресторанов в Краснодаре. Более 100 человек были эвакуированы. Данные о поджогах никто официально не подтверждал. Как писал SHOT, первое возгорание было на Красной, второе на Северной, а третье вновь на Красной улице.

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Доверчивая жена, сбежавшая дочь и сын-преступник: как сейчас живут родственники маньяка Андрея Чикатило
26 января 2025, 16:36

Андрей Чикатило (Фото: скриншот д/ф Чикатило. 1tv.ru)

Советского серийного убийцу, насильника, педофила и каннибала Андрея Чикатило долгие годы боялся весь юг необъятной страны. Убийца по меньшей мере 53 человек оставил после себя двоих детей и внуков.
О том, как сложилась судьба родственников после казни одного из самых кровавых маньяков СССР, читайте в материале «Радио 1».

Жена Фенечка


Феодосия Одначева (Фото: скриншот т/п «Бывает же такое» ntv.ru)

В течение всего времени, что Феодосия Одначева была замужем, она не обращала внимания на незначительные детали, которые могли бы указать на скрытую сторону жизни её супруга. Некрасивая и закомплексованная воспитательница детского сада еще в 1963 году, сразу после свадьбы, поняла что в половой сфере у мужа проблемы, но нашла этому оправдание.

«До свадьбы никаких интимных отношений между нами не было… С первой же брачной ночи я почувствовала у него половую слабость, он не мог совершить половой акт без моей помощи. Тогда я воспринимала это как застенчивость или скромность с его стороны», — оправдывала мужа Фенечка.

В приставания Андрея к ученицам школы-интерната и мальчику в ПТУ супруга просто не верила. Это злые языки распускали слухи и строили козни против её супруга, да и какие домогательства могли быть, если у него не складывалась личная жизнь даже с женой.

Грязь и кровь на одежде Чикатило объяснял необходимостью работы в качестве снабженца, которая вынуждает его постоянно перемещаться. И она верила всему... В 1990 году Андрей был задержан. Женщине горькую правду рассказывали следователи.


«Феодосия уже давно смирилась с тем, что ее супруг извращенец. А вот то, что он так долго скрывал от всех, привело ее в шоковое состояние. Чтобы Феодосия Семеновна поверила, нам пришлось включить ей видеокассету, где Чикатило показывает место захоронения своей последней жертвы. Когда из-под лопаты глянула маленькая синяя кроссовка, Феодосия Семеновна без лишних эмоций произнесла: «Я всё поняла», — рассказывал следователь Амурхан Яндиев.
После того как дело Чикатило получило огласку, жизнь его супруги была разрушена. Феодосию незамедлительно отстранили от должности заведующей в детском саду. Ей пришлось вернуть себе девичью фамилию Одначева и покинуть родной дом, переехав в Харьков. Там она работала продавцом на местном рынке и помогала дочери воспитывать внуков.

Свою жизнь женщина тщательно скрывала. Умерла жена серийного убийцы в 2005 году, успев дать единственное интервью.

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Дочь Людмила


Андрей Чикатило (Фото: скриншот д/ф Чикатило. 1tv.ru)

Девочка родилась в 1965 году и к моменту, когда ее отец был пойман, жила самостоятельной жизнью. Людмила Чикатило ещё в детстве стала стыдиться отца. Она замечала странное поведение родителя в присутствии ее подруг, делилась этим с матерью, но та сочла все фантазией дочери.

Людмила рано родила сына и переехала жить в Харьков. Андрей Чикатило иногда забирал к себе внука, но однажды мальчик поделился с матерью, что дедушка приставал к нему ночью. Люда разругалась с семьей и окончательно разорвала отношения со странными родственниками.

После ареста отца женщина приютила у себя мать и младшего брата. В сети есть информация, что Людмила дважды выходила замуж и родила ещё одного ребёнка. Дочь маньяка никогда не показывалась журналистам и не давала комментариев об отце.

Сын Юрий


Юрий Мирошниченко (Фото: скриншот т/п «Новые русские сенсации» ntv.ru)

Сын маньяка начал нарушать закон ещё до ареста отца, получив условный срок за кражу. После непродолжительной жизни в Харькове Юрий вернулся в Ростов и начал заниматься рэкетом. Когда имя Чикатило стало известно на всю страну, он начал использовать это в своих целях. Он запугивал несговорчивых предпринимателей, рассказывая, что он может повторить подвиги отца уже с их семьей.

Позже биография Юрия пополнится кражей в особо крупном размере, попыткой изнасилования, вымогательством и покушением на убийство. В общей сложности сын маньяка проведет в тюрьме почти 13 лет. После колонии он женился, взяв фамилию жены — Мирошниченко.

«Я сидел за вымогательство, кражу государственного имущества. В общей сложности, провел в заключении 12 лет и восемь месяцев», — признавался сын Чикатило в программе «Говорим и показываем» на НТВ.

Сейчас Юрий проживает на окраине Харькова и считает себя украинским патриотом. Мужчина мечтает уехать в США и продать свою историю одному из местных телеканалов, чтобы заработать денег и начать жизнь с чистого листа.

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Внук Андрей


Своего сына Юрий Мирошниченко назвал в честь педофила и каннибала отца Андреем. На ТВ-шоу Юрий делился, что его сын появился на свет 13 февраля — в этот день был казнён Андрей Чикатило. Когда Юрий празднует день рождения своего первенца, он также вспоминает своего отца. Внук, по словам Юрия, учился в Юридической академии. Мирошниченко утверждал, будто он не скрывает от знакомых тот факт, что его дед — осуждённый за многочисленные убийства маньяк Чикатило.

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«Денег нет, пойду воевать»: уральский альфонс, отсидевший под чужим именем, обманул беременную женщину на 3 миллиона рублей
26 января 2025, 14:48

Фото: iStock/Tero Vesalainen

«История любви» альфонса Антона из уральского города Реж и жительницы Подмосковья Нины закончилась трагически. Всего за несколько дней злоумышленник очаровал женщину, а потом бросил, оставив ее беременной и с кредитом в 3 миллиона рублей.
О подробностях истории — в материале «Радио 1».

Опасное знакомство


34-летняя Нина живет в Люберцах, воспитывает 7-летнего сына и строит успешную карьеру менеджера по продажам. После того как женщина оправилась от развода, она решила попытать свое счастье на сайтах знакомств. В ноябре 2020 года на одном из известных порталов жительница Подмосковья познакомилась с Антоном Соколовым. Выяснилось, что мужчина работает фотографом, а по национальности он чеченец.

«Он показался адекватным человеком, располагал к себе. Мы стали общаться, а через несколько дней он пригласил меня на свидание. Он всегда был одет в дорогую одежду. Про себя он часто шутил: "я фотограф г***, но высокооплачиваемый"», — вспоминает героиня истории.

Фото: iStock/Tonktiti

А через месяц отношений у Антона вдруг начались финансовые трудности. Мужчина признался, что он не только фотограф, но еще и бизнесмен, занимается делами в чеченской диаспоре. Возлюбленный Нины пожаловался, что у него отняли деньги и буквально выкинули из бизнеса.

«Я предложила ему помочь, у меня как раз были небольшие накопления в 500 тысяч рублей. Но этих денег для него было мало», — рассказала женщина.

Спустя время Антон начал говорить, что хочет запустить новый проект — приложение, благодаря которому можно записаться в любой салон красоты. Нина снова согласилась помочь, но не сразу. А избранник все торопил, якобы, деньги нужно переводить в ближайшее время, ведь в Екатеринбурге уже есть человек, который напишет программу. Цена вопроса — всего 3 миллиона рублей.

На Донбасс ради вас


В то же время женщина стала замечать, что с ее здоровьем начались проблемы. Практически ежедневно Нину тошнило, она испытывала слабость и головокружение. Вскоре у нее подтвердилась беременность.

«Антон, когда узнал, сказал мне: "Денег нет, я пойду воевать на Донбасс, чтобы обеспечить ребенка". Я была в шоке. Говорила ему, если ты не вернешься, что мне делать. А он как будто специально подначивал, мол, я смогу найти другого и устроить свою жизнь», — поясняет Нина.

На тот момент Нина твердо решила для себя, что терять возлюбленного не хочет. Женщина взяла кредит в 3 миллиона рублей и отдала их Антону. После этого мужчина пропал. А женщина осталась с долгами и беременностью. Вскоре она обратилась в полицию.

Отсидел под чужим именем и снова взялся за преступления


Нина также решила самостоятельно организовать поиски несостоявшегося жениха. Сначала пришла в квартиру, где якобы жил Соколов. Оказалось, что жилье было съемное. Настоящий хозяин квартиры показал жительнице Подмосковья документы Антона. От увиденного женщина впала в ступор. Выяснилось, что он был дважды судим, а также представился ей под другой фамилией.

Фото: iStock/FOTOKITA

После этого разочаровавшаяся женщина начала искать информацию об Антоне в сети и наткнулась на несколько десятков его страниц на разных сайтах знакомств. Везде под разными именами. Местожительство тоже разное: Казань, Екатеринбург, Челябинск, Москва.

Уточняется, что мошенник четыре года просидел в тюрьме за насилие, разбой и вымогательство денег. Причем наказание он отбывал под именем своего одноклассника. Чтобы правоохранители не узнали о его прежней судимости, преступник соврал, что потерял паспорт и назвал данные своего друга детства с безупречной биографией Дениса Столярова. Силовики и судья поверили. А паспортный стол даже выдал рецидивисту новые документы. Обман вскрылся, когда настоящий Денис Столяров захотел прописаться и ему отказали. Тогда история закончилась не в пользу Соколова – Ястребова, судимость он все-таки получил на свое имя.

Угрожает слить эротичское видео


Позже женщина выяснила еще несколько интересных фактов из биографии Антона. Например, мужчина был женат на девушке из Екатеринбурга, а также у него есть дочь.

Да и Нина была у Антона не одна. Мужчина параллельно жил с девушкой Викой из Челябинска. Только вот представился он ей, как Платон, который работает в прокуратуре. Об этом Нине рассказали родители той самой девушки.

«Потом он объявился и написал, чтобы я перестала писать всем, кому не следует, перестала его искать. Сначала угрожал, что сольет в интернет какое-то интимное видео. Но у нас такого не было. Если только он его в тайне снимал. Потом сказал, что тоже написал на меня заявление в полицию. Обвиняет, что это я деньги взяла, чтобы потом не отдавать банку. Запугивает», — добавила женщина.

Нина надеется, что ей удастся вернуть свои деньги и ​забыть эту историю.

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#мужчина
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#отношения
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В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов
В Краснодаре задержали 19-летнего поджигателя трех ресторанов на западе города
26 января 2025, 10:01

Фото: iStock/Rawf8

В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов. Об этом говорится в Telegram-канале краевого главка МВД.
Работники заведения «Бумбараш» — третьего по счету, куда нагрянул злоумышленник, — задержали поджигателя и передали его правоохранителям. Уточняется, что преступником оказался 19-летний житель Динского района.

По его словам, совершить поджоги его заставили мошенники, которые взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональные данные для совершения преступлений. Расследование ​данного инцидента продолжается.

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#мошенники
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#данные
#работники
#расследование
#пожар
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В Техасе новорожденного ребенка с пуповиной выбросили на тротуар в мороз
26 января 2025, 07:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Новорожденного ребенка выбросили на тротуар в Техасе. На тот момент на улице был мороз и сильный ветер, пишет Daily Mail.
Малыша обнаружили глубокой ночью недалеко от пожарной станции Сан-Антонио. Уточняется, что младенец был завернут в полотенце и слабо дышал. Неравнодушный американец принес ребенка к медикам, которые обнаружили под покрывалом еще неразрезанную пуповину.

В настоящее время правоохранители разыскивают мать ребенка. Они подозревают в совершении преступления двух женщин — одной из них 27, а другой 28 лет. Расследование инцидента продолжается.

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#младенец
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#расследование
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#преступление
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