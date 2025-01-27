ВМС Латвии обнаружили на месте повреждения кабеля следовавший в Россию сухогруз

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Военно-морские силы Латвии зафиксировали в районе повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией сухогруз под мальтийским флагом, который направлялся в Россию. Слова адмирала Марис Поленцс с новой информацией передает LSM.
При этом никакой подозрительной активности со стороны судна под флагом Мальты обнаружено не было.
Поленцс также отметил, что ВМС продолжают проверять другие суда, находившиеся поблизости во время инцидента.
Повреждение кабеля Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) произошло утром 26 января из-за внешнего воздействия. Несмотря на аварию, вещание не прерывалось — центр оперативно перешел на использование альтернативных маршрутов передачи данных.
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«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше», — пояснил адмирал.
Поленцс также отметил, что ВМС продолжают проверять другие суда, находившиеся поблизости во время инцидента.
Повреждение кабеля Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) произошло утром 26 января из-за внешнего воздействия. Несмотря на аварию, вещание не прерывалось — центр оперативно перешел на использование альтернативных маршрутов передачи данных.
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Мария Моисеева