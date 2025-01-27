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ВМС Латвии обнаружили на месте повреждения кабеля следовавший в Россию сухогруз

ВМС Латвии: на месте повреждения кабеля был сухогруз с флагом Мальты, он плыл в РФ
Фото: iStock/ahmet ihsan ariturk

Фото: iStock/ahmet ihsan ariturk

Военно-морские силы Латвии зафиксировали в районе повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией сухогруз под мальтийским флагом, который направлялся в Россию. Слова адмирала Марис Поленцс с новой информацией передает LSM.
При этом никакой подозрительной активности со стороны судна под флагом Мальты обнаружено не было.

«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше», — пояснил адмирал.


Поленцс также отметил, что ВМС продолжают проверять другие суда, находившиеся поблизости во время инцидента.

Повреждение кабеля Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) произошло утром 26 января из-за внешнего воздействия. Несмотря на аварию, вещание не прерывалось — центр оперативно перешел на использование альтернативных маршрутов передачи данных.

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#судно
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В Белоруссии прошли выборы президента
26 января 2025, 21:42

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

Президентские выборы прошли в Белоруссии, голосование завершено, передает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Избирательные участки работали на протяжении 12 часов с 8:00 утра до 20:00 вечера.
Всего в республике было организовано 5325 участков, 207 из которых в местах временного нахождения, домах отдыха, санаториях и больницах.

За границей избирательные участки не открывались, однако для белорусов, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на учете в консульстве, определили участки в областных центрах и в Минске.

Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что выборы в Беларуси не являются свободными и демократичными.

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#мир
#белоруссия
#выборы
#новости
#голосование
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В ЕС высказались о выборах в Белоруссии
Глава ЕС Каллас посчитала недемократичными выборы в Белоруссии
26 января 2025, 20:51

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

Выборы в Беларуси не являются демократичными и свободными, заявила главный дипломат Европы Кая Каллас. В Брюсселе намерены сохранить ограничения в отношении Минска.
«Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет», — сказано в письменном заявлении Каллас.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признает ли Запад демократичность выборов в республике.

Выборы в Белоруссии состоялись в воскресенье, 26 января. Избирательные участки закрылись в 20:00.

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#мир
#белоруссия
#выборы
#ес
#новости
#голосование
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Гальперин: Израиль представят на параде Победы 9 мая в Москве
26 января 2025, 15:40

Фото: istockphoto/butenkow

Израиль представят на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла еврейского государства в РФ Симону Гальперин. Она подчеркнула, что израильская сторона сохранит память о великом подвиге, который совершил русский народ в годы Великой Отечественной войны.
«Безусловно. Я обещаю уже заранее, я буду участвовать и в этом году», — ответила дипломат на соответствующий вопрос.
Гальперин назвала 2025 год особым, ведь со дня великой Победы будет 80 лет.

«Мы будем проводить значительное мероприятие в честь 27 января, Международного дня памяти жертв Холокоста. Мы будем проводить мероприятие совместно с посольством Германии в Москве, очень особое мероприятие», — добавила Гальперин.
Перед этим председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем освобождения региона от фашистов. Чиновник отметил, что 22 января — особая историческая дата для Московской области.

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#мир
#россия
#израиль
#день победы
#парад победы
#новости
#посол
#великая отечественная война
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В Германии хотят радикально решить проблему с иностранцами
Bild: ХДС/ХСС хочет объявить в Германии режим ЧС из-за ситуации с мигрантами
26 января 2025, 15:20

Фото: istockphoto/photosvit

Чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегалов хотят предложить ввести в Германии депутаты фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), являющейся оппозиционной. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на соответствующую документацию.
«Мерц (кандидат в канцлеры Германии от ХДС – Прим. ред.) хочет объявить чрезвычайную ситуацию с предоставлением убежища! Это позволит обойти европейское законодательство на границах Германии», — сказано в материале.
Как уточнили авторы, меры хотят ввести на фоне участившихся случаев насилия со стороны иностранцев. В частности, упоминается нападение афганца на людей в Ашаффенбурге.

«Мигрантам следует последовательно отказывать во въезде на границах с Германией, а тех, кто по закону обязан покинуть страну, следует содержать под стражей до депортации», — резюмируется в публикации.

Перед этим стало известно, какой закон, связанный с мигрантами, вступил в силу в России.

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#мир
#германия
#фрг
#мигранты
#новости
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Французский политик высказался против антироссийских санкций
Политик Филиппо призвал снять санкции против РФ
26 января 2025, 14:55

Фото: iStock/Mihrzn

Необходимо снять санкции с России. Об этом написал в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Ради мира, давайте отменим эти санкции, которые нас ослабляют, и как можно скорее выйдем из ЕС!» — отметил политик.

Таким образом Филиппо отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт может заблокировать очередные антироссийские санкции.

По мнению лидера французской партии, из-за этого Европейский союз находится «на грани нервного срыва».

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#санкции
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#ес
#евросоюз
#венгрия
#франция
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«Мне фиолетово»: Лукашенко высказался о выборах в Белоруссии
Лукашенко: Белоруссия не пострадает в случае непризнания Западом выборов
26 января 2025, 13:28

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Беларусь никак не пострадает, если Запад не признает президентские выборы в республике. Об этом журналистам сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«У нас ничего не произойдет. Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы <...>. Это дело вкуса. Поверьте, это абсолютно, как вы говорите, мне фиолетово», — прокомментировал Лукашенко.
Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 26 января. Досрочно граждане республики могли проголосовать в период с 21 по 25 января. Избирательные участки закроются в 20:00.

Перед этим стало известно, что явка на досрочные выборы в Белоруссии составила 41,81%. Наибольшую активность отметили в Минской и Могилевской областях.

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#мир
#белоруссия
#выборы
#александр лукашенко
#новости
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Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию
Трамп: США получат Гренландию, жители которой хотят стать американцами
26 января 2025, 09:38

Фото: iStock/KimKimsenphot

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами пресс-пула Белого дома на борту Air Force One.
По мнению Трампа, Штатам удастся решить вопрос с Гренландией. Американский лидер добавил, что жители этого региона хотят стать американцами.

Напомним, 25 января во время телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксена республиканский политик потребовал отдать Гренландию Америке. По данным СМИ, глава американского государства настаивал на серьезности своих намерений.

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#жители
#трамп
#сша
#гренландия
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Трамп заявил, что Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива
Трамп: Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива
26 января 2025, 07:32

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканские власти «были в восторге» от переименования Мексиканского залива. Об этом политик сообщил во время выступления в Лас-Вегасе, информирует CNN.
«Мексика была в восторге, они сказали: «Это прекрасно», — пояснил американский лидер.

Уточняется, что теперь данная часть океана будет называться Заливом Америки.

Напомним, во вторник, 21 января, Трамп подписал указ, который начал процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

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#сша
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#указ
#лидер
#трамп
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Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии
Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана западной демократией
26 января 2025, 07:16

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Реакция премьер-министра Польши Дональда Туска на отказ венгерского коллеги Виктора Орбана продлить санкции в отношении РФ демонстрирует ценности западной демократии. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Накануне Туск сообщил, что нежелание Орбана поддержать решение Европейского союза о продлении санкций против Москвы будет говорить о его принадлежности к «команде» российского лидера Владимира Путина. Польский политик подчеркнул, что подобное решение повлечет за собой определенные последствия.

«А потому что такая западная демократия», — написала дипломат.

Стоит отметить, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ, по словам премьер-министра Венгрии, составил более 18 млрд евро, по этой причине Будапешт просит ЕС обдумать целесообразность продления санкций.

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