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В Симферополе участникам массовой драки выдали повестки в военкомат

23 мая 2024, 19:38
Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

В Симферополе участников массовой драки отправили в военкомат, выдав повестки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Согласно сообщению, массовая драка с участием 30 иностранных граждан произошла на улице города.

При этом на инцидент обратили внимание крымские власти, пообещав, что все хулиганы будут наказаны по закону.



По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, причиной драки стал конфликт между родными братьями. Оказалось, что родственники не поделили деньги, которые надо было заплатить адвокату одного из них.

Ранее председатель комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что рассылка электронных повесток в весеннем призыве 2024 года будет осуществляться в тестовом режиме. По словам Картаполова, бумажные повестки будут действовать до тех пор, пока не заработает система учета призывников.

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#губернатор
#деньги
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#конфликт
#инцидент
#военкомат
Мумия пенсионера 4 месяца пролежала в квартире в Москве
В квартире в Москве обнаружили мумифицированное тело человека
23 мая 2024, 20:21

Фото: iStock/blinow61

В Москве обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что труп 71-летнего пенсионера был обнаружен в одной из столичных квартир. По предварительной оценке, тело пролежало в запертой изнутри квартире в течение четырёх месяцев.

Специалисты не обнаружили следов борьбы или волочения, поэтому смерть, вероятнее всего, наступила по естественным причинам. Причиной могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что красноярские подростки обнаружили перемотанный скотчем и одеялом мумифицированный труп женщины на мусорке во дворе дома.

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#москва
#труп
#смерть
#происшествия
#полиция
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Москвич нашёл крупный схрон боеприпасов в столичном лесу
В лесу в районе Коньково обнаружен крупный схрон боеприпасов
23 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/Wirestock

В лесополосе в столичном районе Коньково местный житель нашёл схрон боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина заметил большой рюкзак в лесополосе напротив жилых домов. Внутри оказались семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5.45 и один выстрел РПГ-7.

На место обнаружения схрона прибыла полиция, которая оцепила территорию. В скором времени туда прибудут сапёры.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке заминированные схроны со взрывчаткой и патронами, оставленные украинскими военными при отступлении. В них содержались 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 разных мин, 121 гранатомётный выстрел и 22,1 тысячи патронов для стрелкового оружия.

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#москва
#боеприпасы
#полиция
#лес
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СК подтвердил арест начальника управления департамента Минобороны Вертелецкого
СК РФ: Глава управления департамента МО Вертелецкий арестован за мошенничество
23 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/artisteer

Начальника управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«По данным военных следственных органов СКР, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Петренко уточнил, что действия Вертелецкого принесли государству ущерб на сумму более 70 млн рублей. Сейчас его заключили под стражу.

Ранее военкоры писали, что Вертелецкого задержали прямо на рабочем месте 23 мая. Предполагается, что офицер получил автомобиль и дом от предпринимателя, который работает с гособоронзаказом, и оформил полученное на родственников. Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры.

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#скр
#ущерб
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В ЛНР военный совершил двойное убийство, которое раскрыли спустя десять лет
Baza: В ЛНР военный совершил двойное убийство, которое раскрыли спустя 10 лет
23 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Prathaan

В Луганской народной республике раскрыли двойное убийство десятилетней давности. Военные казачьей гвардии остановили двоих парней на блокпосту, начали их пытать, после чего застрелили и сожгли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В ноябре 2014 года Максим Прокофьев и Артём Родичев проезжали блокпост недалеко от посёлка Байрачки, однако были остановлены военными «Казачьей национальной гвардии». Молодых людей вытащили из машины и закинули в подвал дома. Согласно информации следствия, их стал пытать 28-летний Илья Алейников из Волгодонска.

Уточняется, что Алейников решил скрыть следы пыток и застрелил Прокофьева и Родичева. Потом преступник закинул трупы в машину и отвёз в лес, где совершил поджог.

Спустя десять лет преступление удалось раскрыть. Алейников задержан российскими правоохранительными органами. Против него возбуждено уголовное дело.

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#лес
#уголовное поджог
#дома
#машины
#маньяк
#убийство
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В Британии задержали мужчину по обвинению в нарушении нацбезопасности из-за связей с РФ
23 мая 2024, 18:32

Фото: iStock/sakhorn38

Британец Говард Майкл Филлипс задержан в Лондоне по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.
Уточняется, что 64-летний Филлипс был задержан 16 мая. После предъявления ему обвинений, были проведены обыски в нескольких домах в графствах Хартфордшир и Эссекс на юго-востоке Англии.

Примечательно, арест британца не связан с иными недавними расследованиями случаев нарушения закона о национальной безопасности. Ранее сообщалось о пяти случаях задержания лондонской полицией по обвинению в поджоге склада украинской организации якобы по заказу Москвы.

Ранее сообщалось, что в одном из пабов Лондона шпион из России попытался завербовать главу Консервативной партии Великобритании Грега Хэндса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей

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#арест
#нарушения
#великобритания
#россия
#полиция
#шпион
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Полиция проводит обыски в доме старшего брата главы Ингушетии
В доме старшего брата главы Ингушетии проводят обыски по делу о хищении
23 мая 2024, 18:13

Фото: iStock/Dzurag

В доме старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматова проводятся обыски по делу о крупных хищениях из Пенсионного фонда республики. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что следственные действия проводятся в связи с многомиллионными хищениями, совершёнными Калиматовым, который руководил почтовым управлением республики.

Напомним, что в феврале прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии, Москве и Северной Осетии 34 человека, причастных к делу о крупных хищениях в Пенсионном фонде России. Общий ущерб по оценкам специалистов составил свыше двух миллиардов рублей.

В состав преступной группы, как выяснили правоохранители, входили бывшие и ныне действующие сотрудники Пенсионного фонда России и АО «Почта России». С 2019 по 2021 год они произвели незаконный перерасчёт пенсий жителям Ингушетии. Законные пенсии выдавались в отделениях связи, а деньги, полученные под видом перерасчёта, похищались. Чтобы заметать следы участники группы использовали поддельные отчётные документы.

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#ингушетия
#обыски
#полиция
#хищение
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Задержан руководитель департамента по обеспечению госзаказа МО РФ Вертелецкий
23 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Yingko

За взятку в особо крупном размере задержан офицер департамента по обеспечению госзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий. Об этом сообщает Baza со ссылкой на военкоров.
По данным Telegram-канала «Два майора», Вертелецкого подозревают во взятке в особо крупном размере. Предполагается, что офицер получил автомобиль и дом от предпринимателя, который работает с гособоронзаказом, и оформил полученное на родственников.

Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры. Его задержали прямо на рабочем месте.

«Вон Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в "воронке"», — подтвердил военкор Юрий Котенок.

В четверг, 23 мая, также задержали начальника Главного управления связи Вооруженных сил, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#автомобиль
#дом
#telegram
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Брат Нукеновой рассказал о новом убийстве Бишимбаевым
Экс-министр Бишимбаев избежал наказания за насмерть сбитого ребенка
23 мая 2024, 17:07

Фото: iStock/Motortion

Экс-министр нацфинансов Казахстана Куандык Бишимбаев много лет назад избежал наказания за насмерть сбитого ребенка,
Об этом в интервью казахстанскому телеведущему Тимуру Балымбетову рассказал брат Нукеновой — Айтбек Амангельды. Он узнал о случившемся еще в ноябре 2023 года, от женщины, которая осталась анонимной. По его словам, случай произошел очень давно.

В день трагедии Бишимбаев был пьян. Ответственность за смерть ребенка взял на себя знакомый. После этого он отсидел в ИВС три месяца и ушел в армию. В результате благодаря Бишимбаеву он построил успешную карьеру.

Ранее о том, что приговоренный к 24 годам тюрьма за убийство гражданской жены Бишимбаев виновен еще в одной смерти говорила мать погибшей. Информацию обещало проверить МВД.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась из-за ревности. Бишимбаев избивал жену до смерти около 8 часов.

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#казахстан
#мвд
#суд
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Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей
СК: экс-командующий 58-й армией Попов причастен к хищению в зоне СВО на ₽130 млн
23 мая 2024, 16:44

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, по версии следствия, причастен к хищению металлопроката стоимостью 130 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Примечательно, что Попов причастен к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены в рамках гуманитарной помощи в прошлом году. Отмечается, что следствие ходатайствует о Попова переводе из СИЗО под домашний арест.

Напомним, экс-командующий был отстранен от должности год назад. Помимо него, подозреваются краснодарский предприниматель и офицер Южного военного округа, чьи имена пока не разглашаются. Предварительно оценивается, что ущерб составил около 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки.

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