В Симферополе участникам массовой драки выдали повестки в военкомат

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В Симферополе участников массовой драки отправили в военкомат, выдав повестки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Согласно сообщению, массовая драка с участием 30 иностранных граждан произошла на улице города.
При этом на инцидент обратили внимание крымские власти, пообещав, что все хулиганы будут наказаны по закону.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, причиной драки стал конфликт между родными братьями. Оказалось, что родственники не поделили деньги, которые надо было заплатить адвокату одного из них.
Ранее председатель комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что рассылка электронных повесток в весеннем призыве 2024 года будет осуществляться в тестовом режиме. По словам Картаполова, бумажные повестки будут действовать до тех пор, пока не заработает система учета призывников.
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При этом на инцидент обратили внимание крымские власти, пообещав, что все хулиганы будут наказаны по закону.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, причиной драки стал конфликт между родными братьями. Оказалось, что родственники не поделили деньги, которые надо было заплатить адвокату одного из них.
Ранее председатель комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что рассылка электронных повесток в весеннем призыве 2024 года будет осуществляться в тестовом режиме. По словам Картаполова, бумажные повестки будут действовать до тех пор, пока не заработает система учета призывников.
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Элина Позднякова