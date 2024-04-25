Вице-губернатор Самарской области получил повестку

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Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин получил повестку с требованием вернуться на фронт.
Об этом сообщает «Коммерсантъ-Волга». Приказ, по которому служба Холина прекращалась досрочно, признан незаконным.
По данным издания, Холин должен до 26 апреля 2024 года показаться в воинской части, в которой он числился до февраля этого года. В случае неявки в течение 48 часов в отношении Холина могут возбудить уголовное дело.
Впервые Холин попал в зону проведения специальной военной операции в рамках мобилизации осенью 2022 года. В этом году его назначили в администрацию Самарской области.
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По данным издания, Холин должен до 26 апреля 2024 года показаться в воинской части, в которой он числился до февраля этого года. В случае неявки в течение 48 часов в отношении Холина могут возбудить уголовное дело.
Впервые Холин попал в зону проведения специальной военной операции в рамках мобилизации осенью 2022 года. В этом году его назначили в администрацию Самарской области.
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Алёна Самарева