В Сингапуре пенсионер год подглядывал за квартиранткой через 8 скрытых камер

В Калмыкии сегодня вечером, 18 июля, на трассе столкнулись и загорелись грузовой КАМАЗ и легковой Mercedes, пять человек погибли. Об этом сообщает МВД республики. Жертвами аварии стали водитель и четыре пассажира иномарки, говорится в сообщении.