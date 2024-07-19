В Сингапуре пенсионер год подглядывал за квартиранткой через 8 скрытых камер

Фото: istock/Omar Osman
В Сингапуре 68-летний пенсионер почти год подглядывал за квартиранткой через 8 скрытых камер. Об этом сообщает издание Mothership. Пожилой извращенец хранил интимные снимки 29-летней девушки и пользовался для сексуального удовлетворения, говорится в сообщении.
По данным издания, жительница Малайзии снимала у супружеской пары одну из комнат и имела доступ к ванной комнате с туалетом. Уточняется, что в какой-то момент девушка обнаружила небольшое отверстие под кондиционером и нашла там скрытую камеру.
Когда началось расследование, выяснилось, что старик спрятал в восьми местах шпионские устройства, которые вели непрерывную запись, а на его компьютере нашли около 50 фотографий квартирантки в душе и туалете, пишет автор статьи.
Сообщается, что сторона обвинения просит суд приговорить пенсионера к реальному сроку от 10 до 12 месяцев.
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Когда началось расследование, выяснилось, что старик спрятал в восьми местах шпионские устройства, которые вели непрерывную запись, а на его компьютере нашли около 50 фотографий квартирантки в душе и туалете, пишет автор статьи.
Сообщается, что сторона обвинения просит суд приговорить пенсионера к реальному сроку от 10 до 12 месяцев.
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Данил Пономарев