Пьяный житель Дубны танцевал голый перед семилетней девочкой

Фото: IStock/Besides the Obvious
Подмосковный извращенец превратил Атомный пляж в нудистский: пьяный житель Дубны устроил голые танцы перед семьёй с семилетней девочкой, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Накануне семья вместе с маленькой дочкой решили отдохнуть на вечернем пляже. Там оказались двое распивающих алкоголь мужчин, которые постоянно приставали к другим отдыхающим. Внезапно один из хулиганов подошел к малолетней девочке, снял с себя всю одежду и стал демонстрировать танцевальные движения.
Родители увели дочь и вызвали полицию. В отношении извращенца возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Максимальная санкция за это преступление доходит до 20 лет лишения свободы.
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Олег Дикий