В Следственном комитете озвучили причину сильного пожара в ТЦ в Королёве

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По факту пожара в торговом центре (ТЦ) в Королёве возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой возгорание в ТЦ.
Предварительно сообщается, что причиной возгорания могла стать неисправность или перезагрузка электропроводки.
По завершению тушения следователи и криминалисты Следственного комитета приступят к осмотру места преступления и установят обстоятельства произошедшего.
Все посетители и сотрудники торгового центра были оперативно эвакуированы из здания.
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Предварительно сообщается, что причиной возгорания могла стать неисправность или перезагрузка электропроводки.
По завершению тушения следователи и криминалисты Следственного комитета приступят к осмотру места преступления и установят обстоятельства произошедшего.
Все посетители и сотрудники торгового центра были оперативно эвакуированы из здания.
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Анастасия Чинкова