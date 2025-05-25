Под Нижним Новгородом автобус с детьми из Чувашии попал в ДТП

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В Нижегородская области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.
По данным ведомства, пострадавших нет, здоровью и жизням детей ничего не угрожает. Их временно разместили в близлежащей школе.
Перед этим сообщалось, что студент из Астрахани потерял семью из-за ДТП с водителем, курившим марихуану. Родные направлялись к молодому человеку на выпускной.
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«В скором времени школьники будут отправлены домой в регион», — говорится в сообщении.Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 мая, на подъезде к Нижнему Новгороду. На трассе автобус столкнулся с автомобилем «Рено», которые получил повреждения.
Перед этим сообщалось, что студент из Астрахани потерял семью из-за ДТП с водителем, курившим марихуану. Родные направлялись к молодому человеку на выпускной.
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Лидия Пономарева