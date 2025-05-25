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Под Нижним Новгородом автобус с детьми из Чувашии попал в ДТП

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Нижегородская области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.
По данным ведомства, пострадавших нет, здоровью и жизням детей ничего не угрожает. Их временно разместили в близлежащей школе.
«В скором времени школьники будут отправлены домой в регион», — говорится в сообщении.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 мая, на подъезде к Нижнему Новгороду. На трассе автобус столкнулся с автомобилем «Рено», которые получил повреждения.

Перед этим сообщалось, что студент из Астрахани потерял семью из-за ДТП с водителем, курившим марихуану. Родные направлялись к молодому человеку на выпускной.

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#происшествие
#автобус
#школьники
#нижний новгород
В Петербурге часть набережной ушла под землю из-за вымывания грунта
25 мая 2025, 16:27

Фото: iStock/SteveCollender

В Санкт-Петербурге частично обрушился участок тротуара вдоль Обводного канала. Место происшествия оперативно огородили, к работе приступили аварийные службы. Об этом сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительным данным, асфальт провалился из-за вымывания грунта у основания подпорной стенки набережной. Точные причины подземной эрозии пока устанавливаются. В ближайшее время специалисты планируют провести детальное обследование участка. Возможно, для поиска скрытых повреждений к занятию привлекут водолазов.
«Наша зона ответственности — это сама стенка и перильное ограждение», — добавили специалисты.


Перед этим сообщалось, что в Северной столице пятеро мужчин открыли стрельбу по горожанам. Как минимум четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы.

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#набережная
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В Королеве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер»
25 мая 2025, 16:17

Фото: iStock/ grafoto

В подмосковном Королеве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер», сообщил Телеграм-канал SHOT.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Очевидцы уточняли, что люди успели покинуть здание, они помогали друг другу эвакуироваться. Пострадавших нет.

Предварительно, причина инцидента — короткое замыкание.

Отмечалось, что пожар начался в ресторане, а затем огонь перешел на магазин стройматериалов. Сейчас торговый центр полностью охватило пламя.

Вчера в этом же здании случился небольшой пожар. Местные жители подчеркивали, что тление продолжалось и ночью.

Ранее сообщалось, что школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки.

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#тц
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Семья студента погибла в ДТП в Калмыкии из-за водителя под наркотиками
25 мая 2025, 15:14

Студент из Астрахани потерял всех родных из-за ДТП с водителем под наркотиками. Мама с бабушкой направлялись к молодому человеку на выпускной. Об этом пишет kp.ru.
«Мама с бабушкой были моими единственными близкими родственниками. Больше у меня никого не осталось», — передает его слова газета.
По данным источника, трагедия произошла ранним утром 19 мая на федеральной трассе в Калмыкии. Водитель микроавтобуса, предположительно, заснул или пошел на обгон, выехал на «встречку» и врезался в грузовик. В тот момент, как отмечается в публикации, он находился под действием марихуаны. В результате аварии семь пассажиров погибли и одиннадцать пострадали.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал проследить за расследованием уголовного дела, поскольку среди погибших и пострадавших есть волгоградцы.

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В Санкт-Петербурге пятеро мужчин окрыли стрельбу по горожанам из окна квартиры
25 мая 2025, 13:36

Фото: iStock/ eugenekeebler

В Санкт-Петербурге пятеро мужчин открыли стрельбу по горожанам, сообщил телеканал 78.ru.
Отмечалось, что стрельба велась из окна квартиры в доме на улице Академика Байкова. Об этом силовикам рассказала местная жительница.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек. Затем оказалось, что как минимум четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы. Под кроватью полицейские обнаружили пневматический пистолет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении стрелявших уголовного дела.

Ранее в Воронежской области задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, расстрелявшего толпу на вокзале в городе Россошь. Инцидент произошел вечером минувшей пятницы, 23 мая.

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#санкт-петербург
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#пистолет
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СК: задержан расстрелявший толпу на вокзале в Россоши
25 мая 2025, 12:33

Фото: iStock/A_N

В Воронежской области задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, расстрелявшего толпу на вокзале в городе Россошь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Инцидент произошел вечером минувшей пятницы, 23 мая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный достал оружие и открыл огонь по прохожему. После этого переключился на стоявшую рядом группу мужчин. Стрелок скрылся с места преступления до приезда полиции.

Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали два человека. Одного из них доставили в реанимацию с огнестрельным ранением в грудь, дополняет Baza.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК: «Покушение на убийство двух или более лиц».

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