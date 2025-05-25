В Королеве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер»

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В подмосковном Королеве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер», сообщил Телеграм-канал SHOT.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Очевидцы уточняли, что люди успели покинуть здание, они помогали друг другу эвакуироваться. Пострадавших нет.
Предварительно, причина инцидента — короткое замыкание.
Отмечалось, что пожар начался в ресторане, а затем огонь перешел на магазин стройматериалов. Сейчас торговый центр полностью охватило пламя.
Вчера в этом же здании случился небольшой пожар. Местные жители подчеркивали, что тление продолжалось и ночью.
Ранее сообщалось, что школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки.
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Предварительно, причина инцидента — короткое замыкание.
Отмечалось, что пожар начался в ресторане, а затем огонь перешел на магазин стройматериалов. Сейчас торговый центр полностью охватило пламя.
Вчера в этом же здании случился небольшой пожар. Местные жители подчеркивали, что тление продолжалось и ночью.
Ранее сообщалось, что школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки.
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Ольга Енгалычева