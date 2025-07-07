В Сочи одноклассники надругались над ребенком с аутизмом
В Сочи разгорелся скандал вокруг случая надругательства над 15-летним школьником с аутизмом. Как сообщает «Осторожно, новости», в прошлом году мальчика заставили мастурбировать на камеру, а в декабре 2024 года, по словам матери, бывший одноклассник принудил его к оральному сексу.
Семья обратилась в полицию, но, по словам близких, в возбуждении дела отказывают и затягивают процесс. Как сообщает телеграм-канал, следователи предлагали ей денежную компенсацию от матери насильника в обмен на отзыв заявления. Несмотря на отмену решения об отказе в возбуждении дела в июне, материалы были возвращены на дополнительную проверку.
Мать настаивает на справедливости, опасаясь, что без широкой огласки расследование не будет продвигаться.
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