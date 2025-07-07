В Сочи одноклассники надругались над ребенком с аутизмом

07 июля 2025, 14:16

Фото: istockphoto / Jorge Aguado Martin

В Сочи разгорелся скандал вокруг случая надругательства над 15-летним школьником с аутизмом. Как сообщает «Осторожно, новости», в прошлом году мальчика заставили мастурбировать на камеру, а в декабре 2024 года, по словам матери, бывший одноклассник принудил его к оральному сексу.