Терминал «Новатэка» в Усть-Луге остановил работу после пожара

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Технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге приостановили. Об этом сообщили в компании.
Напомним, сегодня, 21 января, пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.
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