«Новатэк» назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге

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Технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге приостановлен. Об этом сообщили в компании.
По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия. Сообщается, что был создан оперативный штаб для устранения последствий возгорания.
Пострадавших в результате пожара нет. Весь персонал был вовремя эвакуирован.
Напомним, сегодня, 21 января, пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек».
Ранее сообщалось, что 13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли.
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Пострадавших в результате пожара нет. Весь персонал был вовремя эвакуирован.
Ранее сообщалось, что 13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли.
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Екатерина Коршунова