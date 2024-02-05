В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

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В Грузии задержали партию взрывчатки, которую планировали доставить в Россию для осуществления терактов, об этом сообщили в Службе госбезопасности страны.
Уточняется, что к организации перевозки взрывчатки причастен депутат от партии Зеленского Андрей Шарашидзе. Непосредственно же к осуществлению доставки груза были привлечены семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.
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