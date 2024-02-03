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После взрывов в Кривом Роге без электричества остались около 15 тысяч человек

03 февраля 2024, 11:54
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины после серии взрывов без электроснабжения остались около 15 тысяч человек. Также обесточены две котельные, обеспечивающие теплом 43 тысячи местных жителей.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Кроме того, в своём телеграм-канале он написал, что в Кривом Роге частично обесточен городской скоростной трамвай. В городе возникли два пожара. Ранее сообщалось о двух взрывах в разных частях районного центра.

Председатель ОВА Лысак и мэр Кривого Рога Александр Викул также сообщили, что в городе будет введен график аварийного веерного отключения электроэнергии, из-за чего возможны перебои с электроснабжением в разных районах города. Две городские больницы уже перешли на питание от резервных генераторов. Глава городской администрации также добавил, что возможны перебои со связью.

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Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью
03 февраля 2024, 09:12

Фото: istockphoto/rancho_runner

Ранним утром киевский режим предпринял попытку террористической атаки на территорию Ростовской области с использованием беспилотника. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале губернатор области уточнил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ самолётного типа был сбит подразделениями ПВО. По словам Голубева, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений на наземных объектах также не зафиксировано.

Ранее министерство бороны РФ сообщило, что за ночь российскими системами ПВО было сбито и подавлено при помощи средств радиоэлектронной борьбы семь беспилотников противника. Попытки атак при помощи дронов украинцы предпринимали на территорию Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.

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МО РФ: Российские системы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА
03 февраля 2024, 08:50

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 3 февраля беспилотники ВСУ предприняли попытки атак на территорию трёх российских регионов. Все они были сбиты дежурными системами противовоздушной обороны либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, дроны были уничтожены над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. Все попытки террористических атак киевского режима с помощью беспилотников самолётного типа были пресечены. Над территорией Белгородской области были сбиты четыре БПЛА, два были уничтожены над Волгоградской областью и один — над Ростовской.

В Волгоградской области сбитый дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода, в результате чего загорелись нефтепродукты. Пожарные локализовали возгорание на территории 100 квадратных метров.

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Порошенко призвал Европу передать Украине все необходимое оружие
Петр Порошенко призвал Европу передать ВСУ все необходимое оружие
03 февраля 2024, 06:15

Фото: iStock/vadimrysev

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы передать Украине необходимое вооружение, высказав свою позицию в интервью Figaro.
По его утверждению, обстановка на передовой значительно отличается от того, что сообщают киевские власти. Политик отметил, что правительство Украины «смотрит на мир сквозь розовые очки».

Он отметил, что из-за этого население не осознает необходимость новой мобилизации, а также сталкивается с арестами участников протестов, что ведет к панике и массовому оттоку граждан из страны.

Порошенко также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины иссякают боеприпасы, что представляет собой серьезную проблему для украинской армии. Он выразил мнение, что европейские страны должны предоставить Украине всё необходимое вооружение без каких-либо условий.

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#рф
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В экстренных службах заявили о доказанном факте атаки Ил-76 с Patriot
Делать выкладку фрагментов Ил-76 необходимости нет, атака с Patriot доказана
03 февраля 2024, 04:31

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Полная выкладка фрагментов разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 не требуется, так как данные из черных ящиков и экспертиза однозначно устанавливают факт атаки при помощи системы «Patrio». Об этом сообщил представитель экстренных служб в заявлении для РИА Новости.
По его словам, все средства объективного контроля, включая прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, были декодированы, и «ясность есть».

«По поражающим элементам все понятно, включая обломки ракет и другие детали», — добавил представитель службы.
Ранее в Следственном комитете России (СКР) было заявлено, что была установлена точка, с которой был произведен удар по самолету. Согласно данным ведомства, зенитно-ракетное вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) было размещено в селе Липцы Харьковской области.

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Париж начал расследование после гибели двух французов на Украине
03 февраля 2024, 04:18

Фото: iStock/e-crow

Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование в связи с гибелью двух граждан Франции на Украине, сообщает AFP. Согласно информации СМИ, это уже десятое дело, связанное с украинским конфликтом.
По данным агентства, расследование было инициировано в рамках обвинений в военных преступлениях и «преднамеренном создании опасности для лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права». Этим делом занимаются сотрудники Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности французской жандармерии.

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил о гибели двух французских гуманитарных работников на Украине. Он также упомянул, что еще трое граждан получили ранения, не предоставив дополнительных подробностей.

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Российская ПВО сорвала воздушную атаку на Воронеж
Гусев: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Воронежу
03 февраля 2024, 01:59

Фото: istock / NiseriN

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был ликвидирован средствами противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. По его утверждению, инцидент не привел к пострадавшим.
Глава региона отметил, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский БПЛА при приближении к Воронежу. Гусев уточнил, что на момент происшествия никаких пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Он также подчеркнул, что оперативная ситуация в регионе находится под контролем.

Ранее, 1 февраля, Минобороны России сообщило о шести сбитых беспилотниках Вооруженных сил Украины в Белгородской и Воронежской областях. Дроны самолетного типа были уничтожены стандартными методами с использованием ПВО. Ведомство также сообщило об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата на территории Курской области.

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#дроны
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Зеленский уведомил США о решении уволить Залужного
WP: Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного
03 февраля 2024, 00:37

Киев передал Белому дому информацию о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на свои источники.
По данным газеты, в США не высказали поддержку этому решению, но также не стали возражать. Источники предполагают, что Зеленский может отложить выполнение своего решения, но вероятность этого невелика.

Согласно информации Financial Times, 29 января глава украинского режима провел встречу с Залужным, предложив ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника.

Журнал The Economist сообщил, что Залужному также предлагалась должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но он отказался. Издание также утверждало, что на роль главнокомандующего рассматривался начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, однако и он в последний момент отказался.

По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу текущей недели.

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Путин прокомментировал происходившее под Харьковом после отхода ВС России
Путин заявил, что ему больно говорить об отходе ВС РФ из Харьковской области
02 февраля 2024, 23:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался относительно событий, происходивших в Харьковской области после отхода российских Вооруженных сил. Эти замечания были сделаны им на форуме «Все для победы!» в Туле, сообщает ТАСС.
В своем выступлении президент отметил, что ему болезненно говорить о том, что происходило в то время.

«Покидая Харьковскую область, мы хорошо осознавали, что происходило и как вели себя те, кто остался. Это, безусловно, деяние неонацистов. Вот в этом весь смысл, в этом состоит наше противостояние», — отметил Путин.
Он также выразил убеждение, что большинство россиян настроены помочь населению Донбасса и не готовы «бросать людей под колеса неонацистов».

Ранее президент отметил, что на определенных участках специальной военной операции возникла сложная ситуация с беспилотниками. При этом он подчеркнул важность дронов на фронте, делая вывод из ежедневных контактов с военнослужащими.

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СБУ: На Украине блогера Подоляку заочно приговорили к 15 годам заключения
02 февраля 2024, 20:09

Фото: iStock/Zolnierek

На Украине российского блогера Юрия Подоляка приговорили к ещё одному тюремному сроку, об этом сообщает СБУ в своём Telegram-канале.
«Благодаря доказательной базе Службы безопасности, к 15 годам тюремного заключения заочно приговорен пророссийский блогер Юрий Подоляка», — написано в сообщении Службы безопасности Украины.

Напомним, это уже второй срок, к которому заочно приговаривают Подоляка на Украине. В декабре 2023 года его осудили на 12 лет лишения свободы. Помимо этого, суд вынес решение о конфискации имущества блогера и о запрете занимать некоторые должности сроком на 15 лет.

Подоляка родился в украинском городе Сумы, но в 2014 году переехал жить в Россию.

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