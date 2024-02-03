После взрывов в Кривом Роге без электричества остались около 15 тысяч человек

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В Кривом Роге Днепропетровской области Украины после серии взрывов без электроснабжения остались около 15 тысяч человек. Также обесточены две котельные, обеспечивающие теплом 43 тысячи местных жителей.
Председатель ОВА Лысак и мэр Кривого Рога Александр Викул также сообщили, что в городе будет введен график аварийного веерного отключения электроэнергии, из-за чего возможны перебои с электроснабжением в разных районах города. Две городские больницы уже перешли на питание от резервных генераторов. Глава городской администрации также добавил, что возможны перебои со связью.
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