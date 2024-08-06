В США произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом

Фото: istockphoto/Sven Piper
В Соединенных Штатах Америки произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом. Об этом информирует местный телеканал Fox 4 Beaumont.
Вечером 4 августа в округе Чемберс (штат Техас) по неизвестной причине пикап потерял управление. Он выехал с дороги и врезался в трубу. Водитель погиб на месте, были ли другие люди в машине, не уточняется. Причина потери управления остается неизвестной.
Сообщается, что департамент общественной безопасности Техаса рассматривает этот случай как возможный первый инцидент с летальным исходом.
Электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.
Ранее в Литве задержали, а впоследствии конфисковали два автомобиля Tesla Cybertruck, направлявшиеся в Белоруссию. Таможенники прибалтийского государства посчитали, что конечным покупателем может быть гражданин или компания из России.
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Сообщается, что департамент общественной безопасности Техаса рассматривает этот случай как возможный первый инцидент с летальным исходом.
Электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.
Ранее в Литве задержали, а впоследствии конфисковали два автомобиля Tesla Cybertruck, направлявшиеся в Белоруссию. Таможенники прибалтийского государства посчитали, что конечным покупателем может быть гражданин или компания из России.
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Дарья Осипова