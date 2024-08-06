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В США произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом

Fox 4: техасская полиция расследует летальную аварию с участием Cybertruck
06 августа 2024, 07:13
Фото: istockphoto/Sven Piper

Фото: istockphoto/Sven Piper

В Соединенных Штатах Америки произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом. Об этом информирует местный телеканал Fox 4 Beaumont.
Вечером 4 августа в округе Чемберс (штат Техас) по неизвестной причине пикап потерял управление. Он выехал с дороги и врезался в трубу. Водитель погиб на месте, были ли другие люди в машине, не уточняется. Причина потери управления остается неизвестной.

Сообщается, что департамент общественной безопасности Техаса рассматривает этот случай как возможный первый инцидент с летальным исходом.



Электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.

Ранее в Литве задержали, а впоследствии конфисковали два автомобиля Tesla Cybertruck, направлявшиеся в Белоруссию. Таможенники прибалтийского государства посчитали, что конечным покупателем может быть гражданин или компания из России.

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#дороги
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#инцидент
Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье
В Приморье задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку на базе отдыха
06 августа 2024, 07:46

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Приморье задержали мигранта, который пытался изнасиловать девушку на базе отдыха. Об этом проинформировало следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
В ведомстве сообщили, что в отношении 29-летнего Мыктырбека Сапарова было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, ночью 4 августа мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность. Однако девушка оказала активное сопротивление иностранцу. Мужчина пытался убежать, но был задержан супругом потерпевшей и передан сотрудникам полиции.

Следователи установили, что подозреваемый находится на территории Российской Федерации без законных оснований. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку по поводу предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности, на базе отдыха.

Произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Дальнереченске прорвало дамбу
06 августа 2024, 07:12

Фото: istockphoto/nkurtzman

В районе микрорайона Мясокомбинат города Дальнереченск прорвало дамбу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по делам ГО и ЧС региона.
Сообщается, что поток воды слабый. Пострадавших нет. В ведомстве рассказали, что в настоящее время проводятся спасательные работы. Для ликвидации последствий привлечены следующие силы и средства: 22 человека, 5 плавсредств, 7 единиц техники. Других сведений о произошедшем нет. Подробности и последствия уточняются.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Местным жителям предоставлена возможность временно разместиться в школе №2, расположенной по адресу улица Ленина, 33.

В городе Дальнереченск наблюдается активное развитие паводка. Уровень воды на местных водоемах продолжает расти, почва становится переувлажненной. Ожидаются подтопления низинных территорий, участков дорог и сельскохозяйственных угодий.

Ранее сообщалось, что деревянный дом с женщиной и детьми унесло при прорыве дамбы под Челябинском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В деле генерала Булгакова появились новые улики
Содержимое банковских ячеек генерала Булгакова приобщили к материалам дела
06 августа 2024, 06:39

Фото: istock/Alina Rosanova

К делу о коррупции, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, приобщены новые улики. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, к делу добавлено содержимое шести банковских ячеек, которые ранее принадлежали фигурантам расследования.
В июле этого года ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании Булгакова по делу о коррупции, связанном с поставками сухих пайков для российской армии. Генерал, который занимал должность заместителя министра обороны с 27 июля 2010 года, был освобожден от должности в сентябре 2022 года.

По данным следствия, Булгаков использовал свое служебное положение для лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат». Это стало основанием для возбуждения уголовного дела против руководства компании. Топ-менеджеры ГПК были арестованы 20 апреля.

Источник агентства отметил, что арестованное имущество из банковских ячеек теперь будет исследовано в рамках дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. На данный момент продолжается проверка и сбор дополнительных доказательств.

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#следственный комитет
#имущество
#фсб
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Трагедия в Башкирии: взрыв на заводе, есть погибшие
Взрыв на заводе в Башкирии унес жизни трех человек
06 августа 2024, 06:30

Фото: istock/abadonian

В Башкирии, в городе Стерлитамак, на территории завода «Авангард» произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Инцидент случился 5 августа, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на «Ростех».
По информации издания, взрыв произошел в цехе, где сотрудники подрядной организации «Рустех» занимались демонтажем старого трубопровода при помощи безогневой резки. Погибли все члены бригады, которые проводили работы. Цех, в котором произошел инцидент, был подготовлен к сносу, что также отмечает «РБК Уфа».

Следственное управление по Башкирии уточнило, что причиной взрыва стала воспламенившаяся газовоздушная смесь. Все погибшие получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса России — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и других экстренных служб. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.

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#цех
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#уголовное погибшие
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СК: еще трое человек задержанных по делу об избиении чемпиона Двали
Задержаны еще трое обвиняемых по делу боксера
06 августа 2024, 04:00

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Еще троих фигурантов дела об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали задержали. В отношении некоторых избрана новая мера пресечения.
Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Крыму сообщило о новых арестах обвиняемых в деле об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщают «Известия». В пресс-релизе ведомства указано, что 6 августа были арестованы еще трое участников массовой драки на набережной Феодосии, в результате которой боксер получил серьезные увечья.

«Арестованы еще трое участников массовой драки на набережной Феодосии. В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста», — проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее в следственном управлении сообщили об аресте шести человек. Таким образом, все девять обвиняемых в покушении на убийство спортсмена остаются под стражей до 29 сентября включительно.

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#суд
#прокуратура
#ск рф
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Бывшие топ-менеджеры «Почты России» отправлены за решетку за миллиардные махинации
Бывшие топ-менеджеры «Почты России» приговорены к заключению за превышение полномочий
06 августа 2024, 02:00

Фото: istock/JessAerons

В Москве осудили бывших топ-менеджеров «Почты России». Об этом сообщают «Ведомости». Ближайшее время недобросовестные руководители проведут за решеткой, а в будущем к ним будут применены дополнительные ограничивающие меры.
Московский суд приговорил бывших топ-менеджеров «Почты России» Сергея Емельченкова и Андрея Синичкина к лишению свободы за превышение полномочий. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Емельченков приговорен к 3,5 годам в исправительной колонии общего режима, а Синичкин — к трем годам.

Суд также лишил обоих обвиняемых права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных предприятиях: Емельченкову — на два с половиной года, Синичкину — на два года. В зале суда их взяли под стражу.

По данным «Коммерсанта», с февраля по октябрь 2018 года Емельченков и Синичкин незаконно изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний, являющихся подрядчиками «Почты России». Эти действия нанесли компании ущерб на сумму 1,58 млрд рублей.

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#суд
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#почта россии
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СК РФ опубликовал видео задержания подозреваемых в нападении на Двали
Оперативники захватили всех фигурантов дела о нападении на Дмитрия Двали
05 августа 2024, 23:56

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Оперативники задержали напавших на российского боксера. Об этом сообщил Взгляд.ru. В telegram-канале Следственного комитета опубликовано видео с подробностями.
Следственный комитет России разместил в своем Telegram-канале видео задержания всех девяти подозреваемых в нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Запись длительностью 1 минуту 17 секунд демонстрирует оперативные мероприятия по задержанию фигурантов дела.

На видео запечатлены моменты задержания подозреваемых, когда они покидали свои транспортные средства, а также задержания по месту их жительства и в развлекательных заведениях.

Ранее ведомство сообщило, что всем участникам массовой драки в Феодосии, в ходе которой пострадал чемпион России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. В результате драки боксер Двали, лишился глаза. Сообщается, что он пытался защитить подростка от нападения.

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#видео
#нападение
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В Башкирии три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси
05 августа 2024, 22:10

Фото: iStock/sarawutk

Три человека погибли в результате возгорания газовоздушной смеси на одном из предприятий в Башкирии. Об этом управление Следственного комитета России по региону написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 5 августа на одной из предприятий в Стерлитамаке во время демонтажа старого трубопровода произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате трое сотрудников получили сильные термические ожоги, от которых скончались на месте.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

На место происшествия направились руководитель и следователи главка СК по региону, сотрудники МЧС и МВД, а также представители иных экстренных служб.

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В Британии задержали порядка 380 человек после начала беспорядков
NPCC: около 380 человек задержали в Британии после начала массовых беспорядков
05 августа 2024, 20:27

Фото: iStock/TheaDesign

Порядка 380 человек задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, которые вспыхнули после нападения с ножом на детей в Саутпорте. Об этом заявил глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс.
Отмечается, что было задержано 378 человек. Ожидается, что число задержаний будет расти каждый день. В настоящее время полицейские работают в круглосуточном режиме, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

Напомним, что 29 июля неизвестный напал с ножом на детей в Саутпорте. В результате погибли трое детей, ещё несколько детей и взрослых оказались в больнице. После этого по стране прошлась волна протестов.

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